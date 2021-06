«Para mi desgracia es la misma persona que era el 27 de julio de 2012», ha dicho, haciendo alusión al día de la paliza.

En su entrevista en Telecinco, Rocío Carrasco ha hablado de manera abierta y sincera sobre el distanciamiento contra su hija, Rocío Flores. Madre e hija llevan nueve años sin hablarse, y todo parece indicar que seguirán estando sin dirigirse las palabras por mucho tiempo… Porque la hija de Rocío Jurado da por prácticamente por vencida su relación con sus vástagos.

Tres meses después de al emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘, la empresaria ha lamentado la conducta de su hija en televisión. También le ha removido muchos sentimientos ver la reacción de su hija durante el homenaje celebrado en Chipiona en honor a su abuela con motivo del 15 aniversario de su muerte. Allí le preguntaban si esperaba a su madre y respondía: «Os gusta ver donde no hay». Unas palabras a las que su madre ha respondido: «Ahí tenía razón, es que no lo hay. No se ha emocionado porque dijera mi nombre».

Entonces, Carlota Corredera le preguntaba si estaba «pendiente de las declaraciones» que suele hacer cada mañana la joven en ‘El programa de Ana Rosa‘, donde trabaja como colaboradora. O en las redes sociales, donde ha ganado una enorme popularidad y la siguen cerca de 800.000 usuarios. Sin pelos en la lengua, la ex de Antonio David Flores revelaba: «Procuro no verlo porque no me hace bien, no me aporta tranquilidad».

«Me transmite, para mi desgracia, que es la misma persona que era el 27 de julio de 2012. Muy a mi pesar», añadía, con el semblante serio. Hacía referencia al día de la brutal paliza que según ha contado, recibió de su primogénita. «Lo vivo con resignación y con mucho dolor». Aunque entre ambas ya no existen apenas puntos de unión, no pierde la fe de recuperar su afecto: «La esperanza no se pierde y el querer autoconvencerse de que algo de fondo va a emerger no puedo resignarme a creer que eso no pueda existir. Si no, no creería en el ser humano. Y yo creo en el ser humano».

Al hablar de su hija, algunos colaboradores han querido saber más detalles. «¿Estás preparada para que tu hija te niegue?», le ha preguntado Paloma García Barrientos. «Es el momento de hacerte esta pregunta porque ella está colaborando, está en los medios y mucha gente la espera», apuntaba. «No me sorprende y cuento con ello. Pueden suceder más cosas que no espero. ¿Que si estoy preparada como madre? No, pero aquí estamos», era la tajante respuesta de la invitada.

Asimismo, admitía que no le importaría que su hija protagonizase un documental propio, tal y como comentaba Kiko Hernández. «Siempre y cuando contase la verdad…», subrayaba Carrasco. También se le preguntó si estaría demandaría a su hija si fuese necesario y sus palabras manifestaban que ya ha tomado mucha distancia sobre la relación materno-filial: «Vamos a esperar a ver lo que pasa».

Lydia Lozano lanzaba otra importante cuestión: «Si mañana te llamase David, ¿estás preparada?». Rocío Carrasco se mostraba abierta a una toma de contacto con su hijo: «Claro que sí. Por una parte no creo que suceda y si sucede, aunque yo esté preparada esa llamada nunca se produciría desde la pulcritud. Siempre tendría un trasfondo. No sería que él cogiera el teléfono… Habría un porqué».