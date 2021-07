La hija de María Teresa Campos ha respondido a las críticas de Kiko Hernández y la de Paracuellos tras sus declaraciones sobre Mila Ximénez.

El pasado miércoles, Kiko Hernández y Belén Esteban se mostraban muy críticos con Terelu Campos a raíz de sus últimas declaraciones sobre la muerte de Mila Ximénez. En concreto, los colaboradores de ‘Sálvame’ insistían en que no era el momento de hablar de la periodista y pedían que la dejaran descansar en paz. Unas críticas que este sábado la hija de María Teresa Campos se ha lanzado a valorar en ‘Viva la vida’, aunque aseguraba que no tenía que dar ningún tipo de explicación puesto que nadie podía cuestionarle cómo había vivido la enfermedad de su amiga. Unas afirmaciones en la que ha aprovechado para lanzarle un reproche hacia la de Paracuellos.

Aunque no ha querido entrar en detalles sobre las palabras que le dedicaron el pasado miércoles Kiko Hernández y Belén Esteban, Terelu Campos ha sido muy franca y ha reconocido que, a día de hoy, no iba a permitir que nadie le hiciera daño. La hija de María Teresa Campos dejaba claro que no le afectaba nada de lo que podían decir sus excompañeros de programa porque tan solo ella sabía cómo había vivido y sobrellevado la enfermedad de Mila Ximénez. Sobre las palabras que pronunció Belén Esteban, la hija de la veterana comunicadora lanzaba un reproche y aseguraba que no le tenía miedo «porque no le he hecho nada a nadie como para vivir asustada«.

En su intervención en ‘Viva la vida’, la hermana de Carmen Borrego no ha podido evitar emocionarse al recordar los últimos momentos que vivió junto a Mila Ximénez y, después de que Kiko Matamoros le agradeciera lo que hizo por ella, aseguraba que tenía todo el derecho de hablar de su amiga puesto que solo ella y su familia conocían la verdadera relación que ambas mantenían, así como el dolor que ella sentía por la situación.

Estas palabras llegan después de que Kiko Hernández se mostrara incómodo al ver cómo Terelu Campos hablaba con total libertad de la muerte de Mila Ximénez después de saber que la familia de la periodista había pedido que la dejaran descansar en paz. El colaborador de ‘Sálvame’ le echaba en cara a la hija de María Teresa Campos que llevara tres semanas hablando de la periodista: «Quieren que dejen descansar a su madre, a su hermana y a su familiar«.

Belén Esteban se mostraba mucho más cauta y en ese momento ponía en valor el valioso papel que había tenido Terelu Campos al final de la enfermedad de Mila Ximénez. «A mí también me preguntan por ella en mi entrevista y digo que la echo de menos. Punto. Digo que la echo de menos como todos. Principalmente por respeto a sus familiares, de verdad. Yo cuando hablo sobre Mila hablo con mis amigos fuera de plató, con Kiko o con María. Podríamos estar horas hablando de ella, pero fuera de cámara», se limitó a decir, notablemente afectada.

A Terelu Campos no le ha gustado el concurso de Olga Moreno

Terelu Campos también ha tenido tiempo para opinar sobre la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’, así como el abrazo que esta protagonizó junto a David Flores. En concreto, la hija de María Teresa Campos ha reconocido que no le ha gustado el concurso de la mujer de Antonio David Flores y ha insistido en que no la iba a felicitar por la victoria porque no lo sentía. «Las cosas que he visto con respecto con los hijos de otra madre no me han parecido oportunas. Ni si quiera justas», aseveraba.

Por otro lado, la futura concursante de ‘MasterChef Celebrity’ agachaba la cabeza a la hora de ver las imágenes del polémico abrazo entre Olga Moreno y el hijo de Rocío Carraco. Sobre esto, insistía en que no le apetecía verlas porque le causaba un sufrimiento innecesario: «Hay cosas que no me parecen bonitas y no me parecen que sean convenientes. Hay personas que no deben estar formando parte de un círculo público. Su padre ha estado en un concurso, su hermana ha estado en un concurso, son su sangre, algo que les gusta mucho, y esta persona (David Flores) no estaba porque era innecesario que estuviera, tan innecesario como anoche», sentenciaba.