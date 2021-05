«No entendía que se hubiera molestado conmigo. Me dijeron que estaba molesta. Yo le dije que no lo entendía», ha contado la colaboradora.

La aventura de Marta López en los Cayos Cochinos de Honduras ha sido fugaz. La colaboradora se ha convertido en la segunda expulsada de esta última edición de ‘Supervivientes’ donde ha sido muy sonada su amistad con Olga Moreno. Tras su vuelta a España ha revelado el reproche que ha recibido por parte de Rocío Flores.

Según ha comentado en ‘Sábado Deluxe’ a la joven no le ha gustado su actitud respecto a la mujer de Antonio David Flores. «Ella consideraba que le sacaba mucha información», ha contado. Ambas han mantenido una reciente conversación en el plató de ‘Supervivientes’ donde han tratado esta cuestión: «No entendía que se hubiera molestado conmigo. Me dijeron que estaba molesta. Yo le dije que no lo entendía», ha contado Marta.

A la hija de Rocío Carrasco no le ha «gustado» este comportamiento de Marta. Esta, por su parte, reiteraba que no entendía esta postura: «Estuvimos hablando bien y yo le di algún mensaje que me dijo Olga». Ha reconocido que la malagueña necesitaba explayarse y que si lo hace es «porque quiere, ya es mayor. No es tonta».

Ha recordado que todo el mundo está tratando el tema en televisión y que cuando viajaron a Honduras tan solo se habían emitido dos capítulos de la sonada docu-serie protagonizada por Rocío Carrasco, por tanto, desconocían cómo se estaba desarrollando todo. «Empezamos a calcular y pensamos que ya se había acabado. Incluso creímos que Antonio David ya había hecho una entrevista. No teníamos ni idea». Ha explicado que le da mucha pena cuando salga Olga. «Si yo pudiera le diría que se fuera de ‘Supervivientes’. Me parece super injusto lo que se está viendo. Todo el mundo la está juzgando por una cosa que está pasando fuera».

La colaboradora ha confesado haber recibido diversas amenazas por apoyar a Olga Moreno. «Estoy alucinando con los insultos y con todo lo que oigo de ella. Es la mejor que hay ahí, la más completa. Me da mucha pena porque para mí era una de las ganadoras. Ahora que estoy aquí pienso que no ganaría en la vida».

La pregunta de la discordia

Otro de los temas que ha generado gran controversia durante el polígrafo de Marta López es si había escuchado a Olga Moreno hablar sobre Rocío Carrasco detrás de las cámaras. «Esa es la pregunta que no quiero contestar. Tal y como está la gente de sensible fuera creo que a ella le va a perjudicar. Estoy recibiendo insultos, emails, amenazas… Todos los días por el tema de Olga. Esto es un arma de doble filo y la quiero evitar».

Tras el revuelo que ha ocasionado entre los distintos colaboradores del ‘Deluxe’ al negarse a responder a esta pregunta, finalmente Marta López ha reconocido que Olga «no critica a Rocío Carrasco detrás de las cámaras. Hemos hablado de Rocío sí, pero no la hemos criticado».