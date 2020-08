Alba Díaz ha acudido a un relevante museo de Madrid y sus seguidores la han criticado por saltarse una norma que estaba prohibido en el mismo.

Alba Díaz en los últimos meses ha sido objeto de polémica en más de una ocasión. Por su uso de la mascarilla, la distancia de seguridad o por si había viajado a Portugal en pleno confinamiento, varias han sido las razones que le han puesto en el disparadero. Una vez más la hija de Vicky Martín Berrocal ha acaparado todas las miradas, aunque por un motivo bien distinto. Después de compartir algunas fotografías en el Museo Reina Sofía de Madrid, la influencer ha recibido muchísimas críticas, ya que una de estas imágenes estaba prohibida. En concreto la de la sala de la obra pictórica Guernica, ya que, tal y como figura en la página web del museo está completamente prohibido tomar fotografías desde cualquier dispositivo o cámara en el interior de esa estancia, dando igual si utilizas flash o no.

«Está permitido realizar fotografías sin flash, sin trípode, sin palo de móvil o cualquier otro elemento de estabilización de cámaras fotográficas en todas las sedes, salvo en los lugares en los que se indique lo contrario. No está permitido hacer fotografías en toda la sala 206 (Guernica). Tampoco es posible que los visitantes realicen en el Museo fotografías profesionales y/o privadas ajenas a la actividad museística, ni grabar imágenes», dice en la web del Museo Reina Sofía. Tras comprobar estas palabras muchos usuarios han escrito la joven y la propia Alba Díaz ha querido justificarse antes de que fuera a más.

«En el Reina Sofía no se pueden hacer fotos y es completamente verdad, pero como las últimas veces que había ido había sido con mi profesora y con mi clase porque formaba parte de la clase de arte…teníamos que ir cada x semanas y analizar cuadros. Como en clase supuestamente no puedes sacar el móvil, pues no podía hacerlas nunca intenté hacer una foto. Hoy ha sido la primera vez que he intentado hacer una foto en un museo en mi vida, no por hacer postureo de que estoy ahí o bien porque me apetece ir como hoy y voy con alguien que me va a explicar todo mucho mejor o porque me obliga la universidad. Cuando la ha hecho me ha dicho una chica que no la hiciera, pero ya la había hecho y he pensado en subirla por si alguien no había estado que la viera. La he subido sin flash que conste», ha dicho la joven a través de varias stories.

Ver esta publicación en Instagram Mi media 🍊 Una publicación compartida de Alba (@albadiazmartin) el 20 Ago, 2020 a las 1:30 PDT

Por ello ha querido incidir y aclarar que este hecho ha sido puntual: «No penséis que voy por ahí rompiendo las reglas». Se desconoce si su versión ha convencido o no a sus followers, no obstante, ella se muestra arrepentida tras lo sucedido. Una cita cultural después de la que se dirigió a un mítico restaurante de Madrid en el que son típicos los huevos con patatas y que, de manera inesperada, dio mucho más que hablar de lo que Alba Díaz podía haber imaginado.