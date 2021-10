A la presentadora de ‘Espejo Público’ no le hace gracia ser interrogada sobre su amigo Joaquín Güell, ex de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. ¡No te pierdas el vídeo!

Esta semana, Susanna Griso ha vuelto a ser protagonista de las noticias. En esta ocasión, el motivo que la ha hecho ocupar todos los titulares no tiene que ver con su trabajo al frente de ‘Espejo Público’. Es su vida sentimental la que la ha convertido en uno de los nombres más buscados de internet en las últimas horas. Y es que las fotografías junto a su amigo Joaquín Güell Ampuero, un financiero de 53 años y heredero de una de las familias más importantes de Cataluña han sorprendido a muchos.

El amigo de Susanna Griso es primo de Ágatha Ruiz de la Prada

«¡Qué horror, por favor!», espetaba al ver a las cámaras de la prensa gráfica. Hace apenas unas horas han salido a la luz sus imágenes junto a Joaco, como lo llaman en el ámbito familiar. Su nombre era prácticamente desconocido para la mayoría de los mortales, pero en las altas esferas de la política y el ámbito financiero se trata de alguien bien conocido.

Y es que Joaquín Güell no solo es primo de Ágatha Ruiz de la Prada. También es el exmarido de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, con la que estuvo casado de 2001 a 2018 y con la que tiene dos hijas.

GtresEn la actualidad, Joaquín Güell vive en Londres, pero viaja con frecuencia a Barcelona.Formado en Ciencias Políticas en París y Económicas en Harvard, trabaja como director de Investindustrial, un fondo de capital riesgo con sede en la capital británica.

A Joaquín Güell se le atribuyen relaciones con Inés Sastre y Astrid Gil-Casares

Al financiero se le ha relacionado sentimentalmente con Inés Sastre y Astrid Gil-Casares. Además de ser primo de la diseñadora de moda más colorista del país, su madre es prima hermana de Casilda Varela Ampuero, la primera mujer del desaparecido guitarrista Paco de Lucía.

Susanna Griso, que presenta ‘Espejo Público’ en Antena 3, es madre de tres hijos, fruto de su relación con Carles Torras, del que se separó el pasado año después de 23 años de matrimonio. Tras su separación ha empezado una nueva etapa en la que se siente muy a gusto.

Así habla de su separación de Carles Torras: «Lo llevo bien»

Recientemente confesaba cómo había vivido su primer verano sin el que fue su marido. «Lo llevo muy bien, con muy buena relación y nada, disfrutando del verano al máximo y muy polvorilla, como siempre, para arriba y para abajo. Tenemos muy buena relación y a ellos no les está costando nada», explicaba.

«Estoy muy bien, la verdad es que estoy en en una etapa dulce, con plan A, B, C y D. Ahora mismo estoy instalada en la pura improvisación porque no sabes nunca sabes lo que va a pasar y no puedes hacer planes de nada y en el programa nos pasa lo que os pasa a vosotros, que a veces fallan unos y otro día te falla otro», decía.