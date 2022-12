Desde que saltara la noticia de la separación entre Eva González y Cayetano Rivera, la presentadora ha optado por guardar silencio. Se ha refugiado en su trabajo al frente de ‘La Voz’ y evita las preguntas de la prensa sobre el tema. Ahora sorprende la reacción de la sevillana cuando le preguntaban sobre una posible nulidad eclesiástica. ¡Dale al play!

Hace meses que el matrimonio reside en casas distintas. La separación es un hecho y ya no hay vuelta atrás, tal y como se puede leer en el último número de la revista SEMANA -a la venta en tu kiosco habitual-. Sin embargo, no se contempla que ninguna de las partes solicite la nulidad eclesiástica. Es decir, que su matrimonio ante la Iglesia se declare nulo. El torero ya ha comenzado a dar los primeros pasos de su nueva vida y ha alquilado una vivienda en Sevilla para estar más cerca de la madre de su hijo. Una noticia que ofrecía nuestra revista en exclusiva mostrando imágenes del que será su hogar. Se trata de una preciosa casa situada en la capital hispalense

La nueva casa de Cayetano, cerca de Eva González

El diestro ha elegido la urbanización sevillana de Montequinto para instalar su nuevo hogar. La zona está situada a media hora de la residencia de la presentadora, quien actualmente vive en la localidad en la que creció, Mairena de Alcor. Cayetano Rivera ha optado por una espaciosa vivienda de 200 metros cuadrados, divididos en tres plantas. La casa cuenta con un total de cinco habitaciones, tres baños y un gran salón con porche. También dispone de una zona exterior en la que destaca su jardín y una amplia terraza. La urbanización posee, además, unas agradables áreas comunes.

Cayetano Rivera y Eva González hace meses que tomaron la decisión de emprender vidas separadas. La noticia saltó a la luz pública el pasado octubre. Desde entonces ambos han optado por guardar silencio. La presentadora y el torero llevaban trece años de relación, siete de ellos como marido y mujer. Una historia de amor que tuvo un importante altibajo en el año 2013 cuando estuvieron nueve meses separados. El verano siguiente sorprendían dándose una segunda oportunidad. En el otoño de 2015 se dieron el «sí, quiero» en el marco de una boda que copó la actualidad de la crónica social. Tres años después, nacería su primer hijo en común, el pequeño Cayetano.

Las fotografías de Cayetano con Karelys

Otro de los baches más destacados que ha vivido el matrimonio durante estos años fue a consecuencia de unas imágenes protagonizadas por el diestro junto a su amiga Karelys Rodríguez durante una estancia en Londres. Una información que dio mucho que hablar y que publicó SEMANA en exclusiva en diciembre de 2019. Cabe recordar que la abogada ofreció distintas entrevistas en televisión hablando de su estrecha relación con Cayetano Rivera. «Hay ciertas cosas que tengo derecho a explicarme, tengo derecho a defenderme. Yo de terceras personas no voy a hablar, vengo a hablar de mi vida», afirmó en su momento. También dijo haber estado enamorada de Cayetano Rivera. «El error que he cometido es enamorarme. Se me puso una etiqueta que no correspondía con la realidad. Yo no tenía que dar explicaciones a nadie. Me siento culpable en el sentido que no me he valorado a mí misma. No he tenido amor propio en ese aspecto». Karelys Rodríguez incluso se estrenó como colaboradora del programa ‘Viva la vida’ de Telecinco.