Raquel Mosquera ha respondido a Rocío Carrasco después de que la hija del que fuera su marido vertiera graves acusaciones sobre ella.

Rocío Carrasco este miércoles dijo ante millones de espectadores que Raquel Mosquera no existía para ella. Sin embargo, hizo una excepción para relatar con detalle las últimas veces que ella y la que fuera mujer de Pedro Carrasco se vieron por última vez. Una vez fallecido el boxeador, la guerra comenzó entre ellas, ya que, según Rocíito, la peluquera se quedó con un reloj que perteneció a su padre, en vez de devolvérselo a ella. Mientras hace décadas Raquel Mosquera mantuvo que ella se lo pidió porque era un Rolex, la hija de Rocío Jurado mantuvo ante las cámaras que nada más lejos de la realidad. Entre lágrimas, aseguró que solo le movía un valor sentimental, ya que en la parte trasera aparecía la inscripción del día de su boda con ‘La más grande. «Si hubiese sido un Casio también lo hubiera querido tener», dijo. Horas después, Raquel Mosquera la ha respondido sin pelos en la lengua, dejando clara su verdad.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que Rocíito mantuvo en la docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ que ella no iba a hablar con ella y que no había recuperado el reloj, Raquel Mosquera insiste en todo lo contrario. «La verdad solamente tiene un camino y cuando se habla de corazón yo no tengo miedo a nada. El reloj lo tiene ella», ha comentado la viuda de Pedro Carrasco frente a las cámaras este martes. La experta capilar dice que ella no miente, desmintiendo así por completo a las palabras que Rocío Carrasco dio este miércoles en televisión. Unas declaraciones que podrás ver en su totalidad si le das play al vídeo y el cual por cierto dará mucho que hablar.

Debemos retrotraernos a la entrevista que concedió Raquel para entender la guerra que existe entre ellas. Rocíito se siente molesta con Raquel debido a que en el pasado ella aseguró que la última que Pedro Carrasco y su hija se vieron discutieron tanto que esa bronca le partió el corazón. Semanas más tarde falleció y la peluquera aseguró que tras este encuentro padre e hijo, él no dejó de fumar, lo que le llevó, según ella, a un infarto de miocardio.

Mosquera apoya a Rocío Flores públicamente

Esta misma semana Raquel Mosquera le ha mostrado públicamente su apoyo a Rocío Flores en sus redes sociales, una táctica con la que de nuevo deja claro de qué lado está. «Rocío cariño, no olvides nunca que tienes, un alma limpio y bueno!!! Sé fuerte, ten paz y tranquilidad!!! Ya sabes que estoy contigo y tienes todo mi cariño», escribió. La emisión del documental de su madre la ha dejado «destrozada», según ha podido saber SEMANA en exclusiva, tanto que el pasado domingo se quedó despierta hasta la madrugada, incapaz de poder dormir. Por su parte, intenta estar centrada en su carrera como influencer, un trabajo con el que parece sentirse muy a gusto.