Raquel Bollo ha regresado al ‘Deluxe’ después de meses sin aparecer en televisión. La colaboradora se ha sentado en el plató de Mediaset acompañada de su hija, Alma Cortés. Nada más arrancar el programa se ha pronunciado sobre Kiko Rivera, protagonista indiscutible de la crónica social durante las últimas horas debido al ictus que ha sufrido y por el que permanece ingresado. «Le dio durmiendo la siesta», ha explicado.

La que fuera mujer de Chiquetete ha subrayado que la entrevista estaba programada antes de que el DJ sufriera este enorme susto. «Pensé que si era algo delicado, no venía aquí”. Además ha contado nuevos detalles. «Él estaba durmiendo la siesta. Se despierta y se da cuenta que la cara la tiene para un lado. Transcurre el tiempo y se dan cuenta que la cosa no se pasa. No sé si enseguida van al hospital o llaman a una ambulancia». También ha detallado que se enteró de la noticia a través de la televisión mientras estaba en casa planchando. “Me quedé así, pensando si la noticia era real o no. Me puse a llamar y hablé con Irene y, efectivamente, me lo corroboró. Dentro de lo que cabe, estaba tranquila».

Raquel Bollo: «No me ha dicho nada de secuelas»

La colaboradora está al tanto de la última hora del estado de salud del hijo de Isabel Pantoja gracias a su mujer, Irene Rosales. «Ella me ha tranquilizado. Solo me ha dicho que estaba en una zona donde no se le puede visitar. Solo puede ir una persona en unas horas marcadas. No me ha dicho nada de secuelas». Mientras que Kiko Matamoros ha indicado que en un principio el matrimonio acudió rápidamente al hospital donde trabaja la hermana de Irene. Allí les confirmaron que se trataba de un ictus.

Kiko Rivera está ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, muy arropado por su mujer. La andaluza ha atendido muy amablemente a la prensa que se ha agolpado en la zona durante las últimas horas. «No sabemos nada nuevo, sigue todo perfecto. Nada, está muy bien y ya está. Ahora mismo solo puede entrar una persona y me han dicho que quien quiere que entre sea yo para no ponerse nervioso y que la tensión no le suba. Y no pasa nada».

La mujer del DJ ha confirmado que Isabel Pantoja tiene previsto acudir a visitar a su hijo. Fue ella quien llamó a la tonadillera para informarle personalmente de la noticia. Por el momento, la que ya ha pasado por el hospital ha sido su hermana, Isa Pantoja. A pesar de que en la última etapa han estado totalmente enemistados, la joven ha dejado atrás todos los enfrentamientos para interesarse por el estado de salud del DJ. Ha viajado hasta la capital hispalense acompañada por su pareja, Asraf Beno.