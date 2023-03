Rafael Amargo, en libertad provisional tras ser detenido por tráfico de drogas

Rafael Amargo ha quedado en libertad provisional y sin fianza este sábado, 18 de marzo, tras ser detenido hace dos días por un presunto delito de tráfico de drogas en pisos de Madrid. Después de que el bailaor declarase esta misma mañana en los juzgados de Alicante, la titular del juzgado de Instrucción número 2 le ha impuesto medidas cautelares.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha impuesto a Rafael Amargo que tiene que comparecer cada 15 días en sede judicial y se le ha prohibido salir de España. El bailaor está investigado por un delito contra la salud pública, otro de atentado contra la autoridad y dos más de lesiones. La titular del juzgado de Instrucción número 2 ha negado la prisión provisional eludible con fianza de 6.000 euros que el Ministerio Fiscal solicitaba para Amargo pues entienden que "no concurre un riesgo tan alto de fuga".

De la misma forma, la magistrada le ha retirado el pasaporte al bailaor y entiende que no corre riesgo de fuga por su condición de personaje público. "Hace difícil que pueda eludir la acción de la Justicia", indican. Después de haber pasado casi 48 horas detenido en los calabozos y tras conocer que quedaba en libertad, Amargo ha esquivado a la prensa saliendo por una de las puertas laterales de los juzgados de Alicante.

Dos procesos judiciales diferentes

El pasado 16 de marzo, Rafael Amargo era detenido en la estación de trenes de Alicante, tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, y se vivieron momentos de tensión pues se resistía a los agentes, aunque finalmente no le quedó más remedio que asumirlo. Poco después fue trasladado a los calabozos de la comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante, donde ha pasado la noche del jueves al viernes y donde estará hasta que pase a disposición judicial en un juzgado de Alicante. No es la primera vez que es detenido. Fue en 2020 cuando también se le llevó a dependencias policiales, poco antes del estreno de su obra 'Yerma'. No obstante, son causas diferentes, tal y como ha explicado el abogado de Amargo. "La primera está pendiente de juicio los primeros días de junio. Está totalmente cerrada. Ya he escrito la acusación de defensa y solo queda comenzar el juicio. Esto es una cosa completamente nueva que ya temíamos porque habían pasado cosas extrañas, llamadas raras. Yo conozco poca gente que de repente llegue la Policía a tu casa y te diga que tienes un cadáver en casa. Eso le pasó a Rafa hace unas semanas", comentó el letrado.