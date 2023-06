Este miércoles arranca el juicio de Rafael Amargo. Por ello se ha sentado en el banquillo, acusado de supuestos delitos de narcotráfico. La Fiscalía pide para él hasta 9 años de prisión, pero niega las acusaciones. Está convencido de que va a poder demostrar su inocencia. "Tranquilo" y con el rostro sereno se ha presentado en los juzgados de Madrid. "La verdad solo tiene un camino", ha destacado. Horas antes de su comparecencia admitía haber consumido drogas, pero sigue insistiendo en que nunca ha traficado con sustancia estupefacientes en su casa. Asimismo, tiene claro que no va a acceder a realizar ningún tipo de negociaciones: “No voy a pactar nada, porque no he hecho nada, pero sé que me va a costar sangre”.

Rafael Amargo se encuentra en tratamiento de desintoxicación

En una entrevista en 'Cuatro al día', el andaluz ha defendido, una vez más, su inocencia. No entiende por qué piden para él una condena tan larga y severa. “¿9 años de cárcel por algo que no está demostrado y personas que han asesinado a alguien tres años? ¿Dónde está el baremo? Y pones en Wikipedia ‘narcotraficante’ de profesión… eso, ¿Por qué? Ni he traficado, ni nunca tuve la necesidad de hacerlo… Esa droga que ha salido en mi casa no ha estado jamás”, sostiene. Por su parte, su abogado, Jaime Caballero, ha apuntado a 'Okdiario' que «en los registros domiciliarios la Policía no encontró ninguna sustancia ilegal, simplemente tres botes de popper, una droga estimulante que no es ilegal en España. También encontraron una pipa que tenía restos de metanfetamina con 0,008 miligramos, que es algo inapreciable y para consumo propio».

El letrado insiste también que el bailarín padece problemas de salud mental derivados del consumo de metanfetamina. Es algo de lo que el propio artista ha hablado públicamente. "Llevo dos años y medio pasándolo muy mal con tratamiento psiquiátrico", confesó el pasado mes de abril. No en vano ha estado ingresado recientemente, y en la actualidad recibe un tratamiento de desintoxicación.

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el bailarín

Fue el pasado mes de marzo cuando Rafael Amargo vivió su segunda detención, acusado de supuesto tráfico de drogas. Entonces lamentó ante los medios haber sido víctima de mal trato por parte de las autoridades policiales, y calificó su detención como "escena de ciencia ficción", ya que "no venía a cuento". En su charla con el programa de Cuatro, el bailarín ha recordado qué pasó la primera vez que fue detenido, 1 de diciembre de 2020. “Cuando entran en mi casa, no hay nada de los que ellos creen… una casa que estaba en obras y no abren ni los sacos de cemento, eso sí, me rompieron hasta los discos… La unidad de perros de la Policía, ¿No había perros en Madrid para que entrasen a oler a ver si había droga? Tiene que haber doscientos tirando a patas la casa", asegura.

El Ministerio Fiscal pide nueve años de cárcel para Rafael Amargo. Alega que entre los meses de abril y diciembre de 2020, este y otro de los acusados, el productor teatral Eduardo Santos, se dedicaron a traficar con drogas, entre ellas la metanfetamina. Algunas de ellas, según la fiscalía, acudían a su domicilio. Otras recibían la mercancía con la ayuda de una persona que las hacía llegar a donde indicaba el cliente. Esa persona es Miguel Ángel B., el tercer acusado, quien "después de hacer la entrega", regresaba al domicilio del bailarín "para entregarle el dinero obtenido con la venta».