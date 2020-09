La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y ‘Viva la vida’ se ha unido a la moda de los retoques estéticos en la cara para verse mejor y esto es lo que se ha hecho en una clínica.

Isabel Rábago se ha unido a la moda de hacerse retoques estéticos en diferentes clínicas. La colaboradora de televisión ha querido verse mejor y para ello se ha inyectado vitaminas y ha eliminado el código de barras del labio. Con este retoque, Isabel espera verse mucho mejor ante las cámaras de televisión.

«Hoy tocaba pasar por las manos de mi doctor ❤ (Perdón que he borrado la anterior sin intención alguna. Lo explico por si acaso) Lo que me he hecho, por aclarar: Vitaminas y me he retocado el «código de barras» del labio. Que una ya tiene una edad…», dice bromeando sobre las consecuencias de la edad.

La colaboradora se ha vuelto una de las caras más habituales en los programas de Mediaset. No solo está en la sección Fresh de corazón en ‘Ya es mediodía’, sino que además, la vemos los fines de semana en el plató de ‘Viva la vida’, comentando toda la actualidad de corazón. En algunos de los ‘realities’ de la cadena también la vemos comentando en los debates. Esto le lleva a preocuparse no solo por su físico, también por mejorar algunos complejos en su rostro.

No es el único retoque estético que hemos visto hacerse en el último mes. Y es que no solo cuida su rostro, también el resto de su cuerpo. El pasado 14 de septiembre volvía a acudir a una clínica para hacerse un tratamiento con el fin de reafirmar algunas partes de su cuerpo como los brazos y las piernas.

Disfruta de los pequeños placeres de la vida

A pesar de que se preocupa mucho por el físico y la imagen, Isabel Rábago no duda en disfrutar de la buena comida y de alguna que otra copita de vino. Lo hace acompañada no solo de amigas, también junto a su marido, Carlos Rodríguez Ramón, con el que se casó en 2007.

Hace unos días tuvo que aclarar que no quería tener hijos después de recibir varios mensajes. Fue una reflexión muy aplaudida: «Voy a contestar de una manera fina… No tengo hijos porque no me da la real gana. No tengo instinto maternal alguno. Por ser mujer no tengo la obligación de tener hijos. Porque mi esposo y yo lo tenemos claro de siempre. No queremos hijos… ¿Algún problema? No sé, pregunto», escribió en su Twitter.

Sus palabras en las redes sociales, donde cuenta cada día con más seguidores por su profesión, no solo consiguieron una reacción en sus seguidores, también en famosos como Carlota Corredera, quien espetó «Ser madres no es una obligación de las mujeres, es una elección». Un comentario al que Isabel respondió con un beso a la presentadora de ‘Sálvame‘, porque según ella era un comentario muy acertado.