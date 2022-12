En los últimos días, Rosa López copa todos los titulares. Las declaraciones de Chenoa sobre su relación han abierto la caja de los truenos al afirmar en el 40 cumpleaños de Natalia Rodríguez que no considera amiga a la andaluza. Sus palabras han echado por tierra el fuerte vínculo que todos creían que existía entre las dos exconcursantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’. Ante este panorama, José Luis Díaz Zumajo ‘Luna’, un exnovio de Rosa, se ha sentado en el plató de ‘Sálvame’ para hablar con todo lujo de detalles sobre ella. Asegura que «está obsesionada con la comida y la bebida» y que hace deporte a diario para evitar problemas de sobrepeso. Dice también que es «una buena niña» y «un encanto», aunque «de vez en cuando tiene ramalazos raros, de comentarios raros, de cruces de cables que hacen mucho daño». Pero, ¿quién es Luna? ¿Cómo conoció a ‘Rosa de España’? ¿Cuándo rompieron? Te lo contamos…

Luna, exjugador del Atlético de Madrid, empezó a salir con Rosa López, a principios de 2014. Estuvieron, según ha contado en Telecinco, «un año juntos». En ese tiempo, dice, jamás vio a la solista quedar o reunirse con alguno de sus excompañeros de ‘OT 1’: «Con esta gente de Operación Triunfo no la vi nunca. Yo no conozco a Chenoa. Conozco a Bustamante, pero no por ella. Ella tenía una vida con amigos de gimnasio». Y como él no se considera indiscreto, nunca quiso saber cuán profunda era su amistad con los extriunfitos: «No no soy preguntón y no le hacía preguntas, le dejaba su espacio».

Luna, ex de Rosa López, mantuvo affaires con Lara Dibildos y Verónica Hidalgo

El que fuera jugador de fútbol asegura que Rosa «tenía inseguridades» y que «suele tener dependencia de su círculo más cercano». El tiempo que estuvieron juntos, ella quiso mantener su historia en secreto: «Como pareja lo gestionaba fatal, era complicado. Me dijo que si nos hacían fotos juntos me dejaría. Me dijo: ‘Si salimos en la prensa lo tenemos que dejar». No cree que ella se avergonzara de él, sino que «por detrás había un representante que no era muy legal y le decía cosas raras». Lo cierto es que para él, rodearse de gente famosa es algo bastante habitual. Aunque tiene un perfil bajo, de su pasado como jugador de Primera División mantiene amistad con muchos rostros conocidos. De hecho, tuvo una relación sentimental con Lara Dibildos. También mantuvo un breve affaire en ‘Supervivientes’, donde participó, con la ex miss España Verónica Hidalgo.

‘Luna’, que ha jugado también en el Linares o en el Granada CF durante el primer año del club en Tercera división, ha hablado en ‘Sálvame’ de lo mucho que se cuida Rosa López para evitar coger kilos de más: «Es una locura como se preocupa de la alimentación de la bebida, es una obsesión. Si no entrena, enseguida coge peso y ahí tiene una pelea con su cabeza complicada. Y ahí es cuando no lo gestiona bien».

El noviazgo de Luna y Rosa López terminó apenas unos meses después de haber empezado. La ruptura se produjo, según él, porque pensó que llamó a alguien para que hicieran fotos en las que aparecía la cantante y la hija del este. Entonces, tal y como relata el exjugador, ella no quería que su affaire saliese a la luz. Ella lo acusó de llamar a los paparazzi para destapar el romance y aquello marcó la ruptura entre ellos.