Este fin de semana Ana María Aldón se sentaba una vez más frente a Emma García en ‘Fiesta’ para hablar sobre su matrimonio con José Ortega Cano, que sigue haciendo aguas sin un claro final. Pero parece que poco a poco se va perfilando la certeza de que el diestro y la diseñadora van a divorciarse, después de que la propia esposa del torero confirmase que su marido está iniciando el papeleo que disuelva su matrimonio y les devuelva algo de la paz perdida estos meses. Pero si Ana María Aldón ha hablado largo y tendido sobre su situación sentimental, su marido ha permanecido fuerte ante la adversidad, enfrentándose a las preguntas más difíciles ante las revelaciones de su mujer, hasta que ahora se ha hartado y desea contarlo todo en primera persona. Lo hace en un día clave para Ana Rosa Quintana, ofreciéndole una entrevista en profundidad y sin intención de callarse nada. Esto ha puesto nerviosa a su mujer.

Ana María Aldón parece no haber recibido con buenos ojos que José Ortega Cano vaya a sentarse en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. Algo que no ha querido decir directamente con todas las palabras, pero que sí ha dejado evidente con una pullita velado que no ha pasado desapercibida en las redes sociales. La primera mención al respecto ha sido para dejar claro que no se ha enterado de esta importante entrevista por boca de su marido, sino que ha sido gracias a terceros por los que ha conocido que romperá su silencio en exclusiva para Ana Rosa Quintana. Esto es un reproche en sí mismo: “Cada vez que yo he hecho algo, se lo he comunicado a él primero”. Pese a ello, no quiere juzgarlo por dar este paso, dado que ella lo ha hecho decenas de veces antes estos meses atrás: “Él es dueño de su vida y las decisiones de su vida y él decide a qué personas se las comunica”, sentencia a modo de zasca, pues no oculta su malestar por no haber sido consultada por este paso.

Aun así, José Ortega Cano tuvo la deferencia con su mujer de avisarla de su entrevista, aunque ella ya se había enterado antes por terceras personas: “Me dijo que tengo que hablar contigo, voy a ir a Ana Rosa el lunes y quería que lo supieras”, reconocía Ana María Aldón a Emma García. “Yo ya lo sabía, pero a mí me parece muy bien, estoy deseando escucharle, no me lo quiero perder. Estoy receptiva a lo que vaya a comunicar”, aunque también es clara con su marido por si aprovecha la ocasión para revelar algo inédito o de gran relevancia: “No tiene por qué enviarme mensajes por televisión, porque vivimos bajo el mismo techo”.

La semana pasada, Ana María Aldón daba un paso al frente y después de meses defendiendo la estabilidad de su matrimonio a pesar de que todo indicaba lo contrario, finalmente se armó de valor y confirmó que no todo andaba bien entre ella y su marido. Este fin de semana ha sido más clara, confirmando los pasos de su esposo para pedir el divorcio, que ya ha iniciado con la colaboración de sus abogados. Ahora, este lunes Ana María se enfrentará a la determinación de su marido en directo, que le pagará con la misma moneda al confiar en un plató de televisión lo que en la intimidad parece que no llegan a tratar sin acabar echándose reproches mutuos en cara.