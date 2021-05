Gloria Camila ha lanzado un zasca a su hermana, Rocío Carrasco, dejando claro que ella tiene claro que siempre estará para sus sobrinos.

Gloria Camila se encuentra a la conquista de América, ya que, según se reveló este martes, la serie en la que participa la joven ‘Dos vidas’ cruzará el charco. Muy ilusionada con este salto profesional, la hija de Rocío Jurado salió a comer con su pareja para celebrarlo este martes. Fue justo a la salida de ese encuentro cuando Gloria Camila fue preguntada por su familia, en concreto, por la polémica que existe con Rocío Carrasco, así como por su posición en toda esta guerra. Aunque ella prefiere mantenerse al marguen y no avivar ninguna batalla, lo cierto es que tiene más que claro del lado de quien está. Muy unida tanto a Rocío Flores como a su hermano David, la actriz es un pilar para ellos y trata de demostrárselo en cada uno de los momentos de su vida. De hecho, ella insiste en que estará para ambos siempre que lo necesiten y que no les abandonará pase lo que pase, una lealtad con la que podría estar mandando, según algunos usuarios, un zasca a su hermana, Rocío Carrasco, sobre la que no se quiere pronunciar.

Vídeo: Europa Press

La relación entre hermanas es inexistente y todo apunta a que el documental no servirá para acercarlas. La hija de José Ortega Cano trata de apoyar a su sobrina Rocío tras la emisión de los 10 primeros capítulos, pues según ha podido saber SEMANA, está destrozada, hecho sobre el que ella misma se confesó hace solo unos días. Tal es el dolor que siente al ver a su madre y escuchar su testimonio que la hija de Antonio David Flores ha tomado la decisión de no ver la docuserie con el único objetivo de no sufrir más. Este sentimiento se ha trasladado al resto de la familia, Gloria Camila asegura no estar pasando por un buen momento personal coincidiendo con las revelaciones de Rocíito en televisión. Las críticas hacia ella se han multiplicado por parte de algunos de sus seguidores y es que, tal y como ha posteado en su perfil de Instagram, recibe insultos diarios que sin querer minan su ánimo.

Aunque Gloria Camila trata de proteger a sus sobrinas, en especial a Rocío, no ha tenido problema alguno en confesar lo duro que está siendo para ella el tsunami mediático al que está haciendo frente la familia. «No lo está pasando bien, pero no creo que haga falta que vaya llorando por las esquinas para que realmente sepa la gente que lo está pasando mal», aseguró la influencer. Ambas tienen un contacto diario y son grandes amigas además de familia, por lo que Gloria Camila intenta ser uno de sus grandes apoyos en toda esta guerra. Con el fin de que no decaiga y salga airosa de esta debacle familiar, la intérprete está a su lado ahora y lo estará en el futuro.