El estado de salud de Bernardo Pantoja es muy delicado. Tras un año repleto de achaques en cuestiones de salud, el hermano de Isabel Pantoja permanece ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a todas las complicaciones que ha sufrido por la dolencia que padece. Hasta allí se han desplazado Anabel Pantoja, que este jueves en la tarde tenía previsto acudir a un evento, e Isabel Pantoja, que ha abandonado su encierro en Cantora debido al delicado momento que está atravesando su hermano. Sin embargo hay personas que no son bienvenidas en el hospital y a las que le han negado el acceso a la habitación donde se encuentra Bernardo Pantoja, como es el caso de Sylvia Pantoja.

Según ‘Sálvame’, a Sylvia Pantoja, prima de Bernardo, le han prohibido la entrada al hospital. No quieren verle ni de cerca. A pesar de que ella siempre ha tenido buena relación con él, también ha protagonizado fuertes discusiones con Anabel Pantoja, por lo que ella se niega rotundamente de que la cantante acuda a visitar a su padre. La sevillana se ha trasladado de manera urgente desde Madrid hasta Sevilla para estar junto a Bernardo ante su empeoramiento de salud. No quiere que en el centro médico en el que se encuentra su padre se viva ningún encontronazo. Por si fuera poco, Sylvia Pantoja también ha dado duras declaraciones contra Isabel Pantoja, por lo que tampoco sería bien recibida por parte de la tonadillera.

Sylvia Pantoja quiso visitar a Bernardo Pantoja

Hace unas semanas, Sylvia Pantoja se pronunció sobre el estado de salud de Bernardo Pantoja, asegurando sus intenciones de visitarlo cuando se desplazara a Sevilla. La cantante siempre ha mantenido contacto con él, pero sin embargo, no había podido visitarlo hasta ahora A pesar de sus intenciones, no pudo acudir al centro médico en el que se encuentra Bernardo Pantoja y ahora le han prohibido la entrada.

Kiko Rivera conoce la noticia pero no ha acudido al hospital

Quien tampoco ha acudido ha sido Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja es conocedor de la delicada situación de su tío. A pesar de que en un principio no querían que se enterara debido a que continúa recuperándose del ictus que sufrió hace unas semanas, el DJ está al tanto del estado de salud de Bernardo Pantoja. Según su entorno, está muy afectado por la noticia. Sin embargo, de momento no está en sus planes acudir al hospital. Tanto por lo que hemos comentado anteriormente de que se encuentra en su casa de Castilleja de la Cuesta recuperándose como por el hecho de que quiere evitar encontrarse con su madre, Isabel Pantoja, a quien él mismo también vetó del hospital cuando sufrió el ictus.

Isabel Pantoja se ha desplazado hasta Sevilla, dejando así su encierro en Cantora. A pesar de que durante los últimos meses han sido contadas las ocasiones que ha acudido a visitar a su hermano, el delicado estado de salud que avanzaba el citado programa ha hecho que no lo dude ni un momento y se traslade de manera inmediata. Se encuentra en el hospital junto a su sobrina. Los Pantoja han hecho piña para arropar a Bernardo. Sin embargo, han dejado fuera de Junco, su mujer, a la que no dejan entrar en la habitación. La esposa de Bernardo Pantoja se encuentra en la cafetería del hospital junto a unas amigas, que están con ella en estos momentos tan difíciles. El clan Pantoja no quiere saber nada de ella.