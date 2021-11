Primeras palabras de David Bisbal tras superar el coronavirus y reencontrarse con su familia

Hace unos días que David Bisbal desveló que había dado positivo en coronavirus a su regreso de su gira por Estados Unidos. Tras pasar un mes alejado de su mujer, Rosanna Zanetti, y sus hijos, Ella (fruto de su relación con Elena Tablada), Matteo y Bianca, el cantante no pudo reencontrarse con ellos y tuvo que aislarse en una habitación de la nueva casa en la que se encuentra mientras están reformando la suya en San Sebastián de los Reyes, algo que os contamos en exclusiva en SEMANA. Ahora y tras pasar la cuarentena obligatoria, David Bisbal ya ha recibido el alta y por fin ha podido reencontrarse con los suyos después de un mes.

David Bisbal ya ha recibido el alta después de la cuarentena por el covid-19

Ha sido Rosanna Zanetti quien ha compartido una fotografía de la pareja juntos después de tanto tiempo separados. «Por fin juntos! Luego de un mes de gira + una semana separados por covid ❤️«, ha escrito junto a la romántica imagen en la que ambos aparecían mirándose. Poco tiempo después de ponerse al día y recuperar el tiempo perdido, la pareja salía de su casa para poner rumbo a los compromisos profesionales del cantante, que se vio obligado a posponer su concierto en el Palau Sant Jordi a causa del coronavirus. A su salida, Bisbal ha querido responder a los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones de su casa.

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, David Bisbal desvela cómo se encuentra tras su positivo en coronavirus: «Bueno muy duro. Aprovecho para agradecer a toda la gente y decirles que he estado muy bien, apenas he sentido nada grave precisamente por estar vacunado pero sí ha sido muy duro estar un mes y una semana en EEUU volver y no reencontrarme con la familia«, ha comenzado diciendo. Y ha añadido lo siguiente: «Pero bueno, por fin hoy ha sido el día, me han dado el alta lo que pasa que bueno apenas una hora para estar con la familia y tengo que comprometerme con mis labores, pero estoy contento. Gracias sobre todo por estar pendientes de mi recuperación, estoy perfecto».

El almeriense pidió responsabilidad tras dar positivo en coronavirus

Fue el propio cantante quien hizo público su positivo y de paso aprovechó para concienciar a sus seguidores de la importancia de seguir siendo responsables: «Vosotros sabéis que siempre he sido muy respetuoso y muy pulcro con la seguridad del covid, tengo mi pauta completa al cien por cien pero no nos indica que tengamos la seguridad de estar exentos a contagiarnos como ha sucedido ahora. Así que ánimo a toda la gente a que no baje la guardia y se proteja lo máximo posible», dijo por aquel entonces teniendo en cuenta el altavoz que es él mismo.