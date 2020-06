Con mucho optimismo y valentía, Mila Ximénez se ha enfrentado a su primera visita al hospital después de anunciar este martes que padecía cáncer de pulmón. Mila acudió al centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas médicas antes de someterse al tratamiento de inmunoterapia y quimioterapia al que se enfrentará a partir de la próxima semana. Con el semblante serio y preocupado, la colaboradora de televisión entraba al centro médico acompañada de su hermana, que se ha convertido en un gran apoyo ante este momento tan complicado al que se está enfrentando Mila.

Los hermanos de Mila Ximénez, su gran apoyo

Mila ha encontrado en sus hermanos el mejor apoyo ante su enfermedad. Además, encuentra en ellos el mejor mensaje de esperanza, ya que sus tres hermanos han superado la enfermedad del cáncer. De hecho, este miércoles, dos de sus hermanos, Manolo y Concha, acudieron al domicilio de la presentadora para visitarla y ver cómo se encontraba tras hacer pública su enfermedad. Durante estas 48 horas, que han sido cruciales para Mila Ximénez, no se han separado de ella ni un solo momento.

Si tal y como hemos dicho, sus dos hermanos habían acudido a su domicilio, también les hemos visto salir salir a comer con la colaboradora de televisión, que se mostró muy amable y simpática con los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones de su casa. En su salida a la calle con sus hermanas, Mila volvió a hacer alarde de lo esperanzada que está en esta lucha, ya que con una tímida sonrisa demostraba su valentía. También quiso agradecer todo el cariño que estaba recibiendo por parte de sus seguidores, además de sus compañeros de profesión.

Comenzará el tratamiento la próxima semana

Fue la propia Mila Ximénez quien anunció en el programa en el que trabaja que le habían diagnosticado esta enfermedad y que la próxima semana comenzaría el tratamiento: «Me lo van a tratar. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hace sesiones de radioterapia y quimioterapia. Empiezo la semana que viene la quimio. Esta semana ya tengo una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas o si están localizadas. Son seis tratamientos cada seis semanas durante unos seis meses», explicó Mila Ximénez este martes tras anunciar que padecía cáncer de pulmón. «Voy a intentar hacer vida normal. No quiero que me miren como a una persona enferma. Voy a ir fuerte y en septiembre me voy a incorporar», añadía en su programa. Mila ya ha comenzado su lucha contra el cáncer y lo ha hecho acudiendo al hospital para someterse a las pruebas antes de realizarse el tratamiento la próxima semana.