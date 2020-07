6 Se le ha ido el pilar de su vida

Reconocía que su vida ha cambiado por completo desde que no tiene a su progenitora a su lado. «Se me ha ido la primera figura en mi familia. Mi pilar. Ese pilar hay que cuidarlo. Lo he tenido ahí, me ha ayudado en todo, pero no le he dado lo que se merecía. He sido muy egoísta, sobre todo desde que soy mamá», ha reconocido durante la ‘Escalera de las emociones’ de ‘Viva la vida’.