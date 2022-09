Piqué y Clara Chía han pasado unos días increíbles en París. La pareja volvía este miércoles a España tras disfrutar de una escapada de lo más romántica. A su llegada se encontraban con la prensa y no contestaban preguntas que para ellos eran de lo más incómodas. A la que más le costó fue a ella, que no está acostumbrada a estar en el foco de la noticia. Clara se mostraba nerviosa y buscaba la salida de manera desesperada.

La pareja aterrizaba en España tras pasar unos días en París

Vídeo: Europa Press.

La pareja, que van con gafas de sol para evitar ser vistos, no puede estar más feliz. Están pasando una de las etapas más increíbles de sus vidas desde que dieran el paso de confirmar su relación. Los hemos visto acudir a una boda juntos, también a un concierto en compañía de amigos y familiares, pero no habían tenido tiempo para hacer un viaje romántico. Hasta ahora. Piqué y Clara han hecho las maletas para pasar unos días en París

A su vuelta, Piqué, que está más acostumbrado a lidiar con la prensa, miraba encandilado a su chica, que lo estaba pasando peor. Después de encontrarse con una cámara y de reírse con algunos fans que se percatan de la presencia del futbolista, la pareja toma una escalera mecánica para poner rumbo a la salida del aeropuerto. Piqué no para de mirar a su chica y le habla con cautela mientras mira para atrás para cerciorarse de que no le siguen más cámaras.

Se dieron un tierno y romántico beso antes de salir del aeropuerto

En un momento dado, Piqué, que va vestido con una camiseta blanca, pantalón y cazadora vaquera, le da la mano. Tras una animada charla, este le da un tierno beso a su chica, que va de negro y gafas de sol. La pareja evita contestar a las preguntas de la prensa, justo cuando Shakira ha manifestado sus sentimientos, por primera vez a través de sus redes sociales, donde ha contado que ha intentado esconder la situación a sus hijos.

Una reaparición que llega tras las palabras de Shakira

Tras tres meses sin dar explicaciones de cómo se encuentra, la artista ha concedido su primera entrevista, un encuentro donde revela que ha vivido sus días más oscuros. «En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz», ha dicho la colombiana. Aunque Shakira prefiere disfrutar del presente y mirar hacia al futuro, en esta ocasión ha reconocido el dolor que le ha producido que su historia de amor no funcionase. «Todos pasamos momentos difíciles en la vida, ya sabemos que esto no es precisamente un camino de rosas. Pero lo más importante siempre es confiar en la resiliencia del ser humano, especialmente las mujeres», continúa en su charla con ELLE. Asegura que ha tratado de ocultar ciertas cosas a sus hijos con el objetivo de protegerlos e intentando siempre ser un ejemplo para ellos: «Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan».