SEMANA ha sido testigo de cómo Verdeliss y toda su familia al completo viajan por vacaciones en su medio de transporte favorito, ajenos a todas las miradas indiscretas.

Verdeliss se ha convertido en una de las influencer más seguidas de las redes sociales. La ex concursante de `GH VIP´ cuenta en la actualidad con más de 1,2 millones de seguidores en Instagram. Una cifra récord que le ha permitido fundar su propia marca de ropa y vivir única y exclusivamente de su imagen. Pero con su última acción, la amiga de Miriam Savedra nos ha demostrado que ella es una ciudadana más del mundo y que donde se siente más cómoda es con la gente de a pie. La youtuber navarra ha sido pillada por SEMANA viajando en su transporte favorito en compañía de toda su familia.

En metro. Así hemos cazado a Verdeliss y a toda su familia este domingo en plena Puerta del Sol. Acompañada de su marido y sus siete hijos, la reina de las redes sociales ha sucumbido al medio de transporte preferido por los españoles. Eso sí, lo de ellos no ha sido un viaje típico, por la cantidad de maletas con las que se desplazaban, la familia estaría regresando de su maravilloso viaje a Huelva y poniendo destino a otro idílico destino. SEMANA podido ser testigo de cómo la ex concursante de `Gran Hermano´ no se separaba ni un minuto de su móvil, mientras que su marido era el encargado de poner orden entre todos sus retoños.



La joven, que siempre muestra su día a día en redes sociales, ha compartido recientemente con todos sus seguidores lo que le ha dicho el ginecólogo en su última revisión. «Vengo después de más de un año. La última vez que vine fue cuando nació Miren. Voy a ver si me hace hace una revisión», relataba la joven en su canal de MTMAD. Lejos de ser nada malo, la youtuber acudió para hablar sobre el tema de la lactancia. Un tema que le está dando más de un quebradero de cabeza a la joven madre, «Le he dicho que estoy agotada y que si hay alguna forma de que Miren baje el ritmo y me deje dormir algo. Es un bebé súper demandante», ha confesado Verdeliss.

No puede dormir por las noches

Verdeliss ha decido confesar, ante sus más de dos millones de suscriptores, lo duro que le está resultando esta episodio en su vida. «Hoy traigo los ojos súper rojos. Habré dormido, de seguido, una hora. Miren se puede despertar cincuenta veces durante la noche», ha expresando en relación a su hija más pequeña. La madre de familia numerosa, ha explicado que aunque por el día este tema es más pasable, por la noche no puede dormir porque tiene que darle el pecho a su hija. Una situación que le estaría resultando de los más exasperante y que desearía que acabara cuanto antes para poder obtener «un poquito más de libertad».

Tras esta confesión, la joven podría haber decidido escaparse con toda su familia y desaparecer de Madrid por algunas semanas. SEMANA fue testigo de cómo todo el grupo se bajó en Atocha, seguramente para desde allí poder coger un ave que les pudiese trasladar a otro destino vacacional. Con maletas, teléfonos móviles, y niños incluidos. Verdeliss nos ha mostrado su medio de transporte favorito, un medio con el que nuestra revista revista también se siente muy cómodo.