En general, super bien, muy bien. Bueno, a ver, sí es cierto que hay días que el bebé está más agitado, se mueve mucho y me duele un poco la tripa y también hay días que estoy un poco revuelta. Pero bueno, la mayoría de los días estoy bien, con mucha energía y, de , cuando me levanto y me siento regular, me siento y me digo: «venga, cambia el chip, espabila». De repente, me cambia la forma de afrontar el día y trato de no pensar todo el rato que estoy embarazada. Trato de llevar una rutina muy normal.