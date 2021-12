Pepe Rodríguez ha sido uno de los primeros en llegar al Teatro Español de Madrid, donde se ha instalado la capilla ardiente de Verónica Forqué tras su muerte el pasado lunes en su casa de Madrid. El miembro del jurado de ‘MasterChef Celebrity’ no ha podido ocultar su emoción al hablar de ella a la entrada del teatro: «Estamos en shock todos, no tengo palabras», ha comentado.

No ha podido evitar emocionarse al recordar la última vez que estuvo con ella: «Estuve con ella grabando en mi pueblo hace dos meses… ¿Qué puedo decir? No había hablado con ella recientemente porque estaba esperándola a que viniera a mi restaurante a comer. Me decía que tenía que venir con mi chófer», ha declarado totalmente devastado.

«Me decía que a ver si venía a verme… Y esa pena que te da, dices, joder, no llamarla más. Me quedo con muchos recuerdos, estaba llorando y riéndome a la vez, porque han sido momentos tan geniales… He tenido la suerte de conocer a un ser diferente, con un alma tan pura, tan buena… Todo se lo tomaba con humor, nos hemos reído, hemos vacilado…», ha continuado diciendo entre lágrimas.

Ha destacado su faceta como actriz: «Me voy contento porque sé que está en el cielo, gente con el corazón tan puro estará ahí, en un sitio bueno, no tenía maldad. Un ángel. La gente del programa la amaba, la quería. Miki dijo que podíamos hacer lo que queramos, que era la edición de la Forqué, porque eclisaba a todo el mundo. La querían todos, la cuidaban y ella nos cuidaba. No he conocido nada igual», termina diciendo.

Una despedida multitudinaria

Tres días después del fallecimiento de Verónica Forqué ha tenido lugar su último adiós. La actriz era tan querida que en el Teatro Español le han rendido un homenaje a la altura, siendo allí donde permanece y donde se han acercado tanto rostros conocidos como anónimos. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde del miércoles podrá acudir aquel que desee despedirse para siempre de la icónica estrella del cine de nuestro país. Coronas de flores, semblantes muy serios y bonitas palabras hacia ella son solo algunos de los aspectos a destacar en esta cita.

Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, este martes se retrasó su incineración ante la oleada de visitas de familia e íntimos. Fueron muchos los famosos que se vio entrando en el tanatorio de San Isidro, por lo que su familia ha decidido que se la incinerara a última hora de este miércoles, en vez del martes. Así las cosas, el féretro ha sido trasladado al teatro, donde se le está rindiendo tributo tras su inesperada muerte. Será, por tanto, en este día cuando su cuerpo se lleve al Tanatorio de la Paz de Madrid, siendo el siguiente paso su entierro.

La familia de la actriz está viviendo el momento más duro de su vida. A pesar de que Verónica Forqué explicó en ‘MasterChef Celebrity’ que no atravesaba por un buen momento, nada hacía presagiar este final para ella. Precisamente sobre este asunto han sido preguntados algunos amigos de la artista, entre otros, Elena Benaroch, quien considera que se le tendría que haber prestado ayuda por la depresión que padecía. «Creo que había que haberle ayudado, eso sí lo creo», ha dicho la modista en las inmediaciones muy emocionada.