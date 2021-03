La presentadora de ‘Sálvame’ ha sacado las uñas por Anabel Pantoja cuando Alonso Caparrós se ha preguntado extrañado por qué tiene tanto éxito en las redes sociales.

Anabel Pantoja lleva ya unos días retirada de ‘Sálvame’. Después de pasar unos meses muy duros, la sobrina de Isabel Pantoja tomó la decisión de dejar el programa durante un tiempo, momento que aprovecharía para descansar y recargar pilas. Prefería no dejarlo definitivamente, pero sí que necesitaba un parón. Ahora está instalada en Canarias, donde se mudó hace ya un tiempo para empezar una nueva etapa con su prometido, Omar Sánchez.

A pesar de que no está apareciendo ahora en el plató de ‘Sálvame’, Anabel Pantoja sigue protagonizando algunos de los debates que cada día forman en este programa. Este pasado martes, Alonso Caparrós se preguntaba cómo Anabel había conseguido más de 1,4 millones de seguidores en Instagram. Extrañado, no entendía cuál era el secreto de la joven para haber llegado a este número de fans.

Pues bien, Paz Padilla no ha dudado en sacar las uñas por ella y le contestaba: «Pues te lo voy a decir yo… Lo que atrapa a tanta gente es la NATURALIDAD. Hasta ahora el famoso estaba impostado donde todo era maravilloso ya no interesa. Lo que interesa es la autenticidad, que sea verdad. Por eso lo que gusta es que las chicas muestren su vida como es, que no que no muestran lo monísima que está, sino que tengo lorzas, me levanto sin maquillar y esta es la cara que tengo», declaraba rotunda la presentadora de televisión.

Anabel Pantoja ha estado muy pendiente del debate que ha protagonizado en su programa y no ha dudado en compartir las palabras de Paz Padilla. Agradecida, ha hecho saber que la presentadora de televisión se ha encargado de responderle con la mejor respuesta. Para terminar le manda un beso con un corazón, una manera de agradecerle que le haya contestado con esa contundencia.

Aunque Anabel Pantoja parecía que iba abandonar ‘Sálvame’, finalmente no sucedió. David Valledeperas le pidió antes de leer su carta de despedida que reflexionara y pensara bien la decisión, por lo que aceptó darse unos días de descanso en la tierra de su pareja. Ahora la sobrina de la tonadillera estará centrada en desconectar y meditar sobre qué quiere en su futuro profesional, sin embargo, una publicación en sus redes sociales hacía saltar todas las alarmas.

Se está tomando unos días para recargar pilas

Con 10 fotografías que resumen su paso por el programa, Anabel Pantoja escribía un mensaje que no ha hecho otra cosa que sembrar la duda acerca de una posible salida del programa. «Una montaña rusa que jamás podré explicarle a mis hijos…Gracias por todo lo vivido, sois únicos…@salvameoficial», escribía la colaboradora de televisión.