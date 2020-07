La actriz ha aterrizado de Menorca en Madrid para acudir a un estreno de cine después de varios meses desaprecida de la vida pública. Ha acudido en compañía de su pareja, Miguel Torres, y su hija Daniella, y ha contado todos sus planes para este verano tan atípico.

Los estrenos de cine por fin se van llevando a cabo. Y Paula Echevarría no se lo ha querido perder. La actriz ha acudido al estreno de la película ‘Padre no hay más que uno 2’ en Madrid, convirtiéndose este en el primer evento público al que acude después de los meses duros de confinamiento por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Procedente de Menorca, donde ha pasado unos días con su pareja, Miguel Torres, y su hija Daniella, Paula ha contado cómo ha vivido la cuarentena en su casa de Madrid y explica sus planes para este verano, que aunque es diferente, espera disfrutar al máximo en compañía de su familia y amigos.

La actriz acudía al estreno en compañía del exfutbolista y su hija, aunque ellos preferían mantenerse en un discreto segundo plano y no posar en el photocall. Paula, en cambio, no dudó en hablar con la prensa que se encontraba allí, haciendo gala de su simpatía y animando a todo a ir al cine para apoyar la industria: «Aquí es donde más segura me he sentido desde que se han abierto las puertas de los sitios otra vez», explica.

Ha pasado la cuarentena en casa con incertidumbre por todo lo que estaba ocurriendo: «Pues mira, personalmente, he vivido el confinamiento como todo el mundo, a mí no me ha tocado de cerca gracias a Dios, pero estaba preocupada por todo lo que estaba pasando, sufriendo por lo que estaba pasando», dice sincera.

No hay mal que por bien no venga

Su trabajo requiere pasar mucho tiempo fuera de casa, por lo que Paula Echevarría ha aprovechado para descansar y disfrutar del tiempo de relax obligado: «He estado tranquila en casa. Para mí no hay mal que por bien no venga, siempre anhelas pasar tiempo en casa, con mi hija, con mi chico… y pude hacerlo. No es lo mismo estar en casa porque quieres que porque te obliguen, pero no me puedo quejar de nada».

Sus planes de verano

Desde el final del Estado de Alarma, Paula Echevarría no ha parado de hacer planes. Primero fue su viaje a Asturias para reencontrarse con su familia, después Marbella y hace unos días, Menorca. La actriz es una apasionada de viajar y asegura que seguirá haciéndolo. Eso sí, por España.

«Este año es Asturias, Marbella… este año hay que recorrer España, ya que está la cosa así… Yo seguiré viajando porque me encanta viajar, y mientras no nos cierren las puertas, como digo yo… con prudencia, pero mientras se pueda… no tengo trabajo ahora mismo, así que puedo hacerlo. Hay que apoyar al cine, al turismo, a los hoteles… entre todos hay que levantar esto, no es que yo sola vaya a reflotar el país. En septiembre vuelve al trabajo, yo ya no digo nada más», dice cruzando los dedos, deseosa de que todo salga bien para retomar sus proyectos tras el verano. En cuanto a su hija Daniella, Paula asegura que su hija ha echado mucho de menos el colegio y a sus compañeros.