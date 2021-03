La actriz está a punto de dar la bienvenida a su hijo Miguel y ahora ha querido enseñar cómo ha quedado la habitación en la que crecerá. Paula Echevarría nos enseña todos los rincones de su cuarto.

Paula Echevarría no puede estar más emocionada con cómo ha quedado la habitación de su hijo, Miguel Jr., después de un trabajo increíble. La actriz está muy orgullosa del resultado y no ha dudado en enseñarla en sus redes sociales: «Aquí está la habitación de mi pequeño… lista para recibirle… 💙. El resultado ME ENCANTA!!!! Los muebles, los textiles, la decoración… TODO! Los tonos (por si en el vídeo no lo apreciáis bien) son verde agua, azul claro y mostaza claro… una combinación muy chula y nada «ñoña»», empieza escribiendo Paula.

La actriz no ha dudado en contar qué es lo que le ha llevado a elegir este tipo de decoración para la habitación de su hijo, dejando de lado la típica decoración en azul: «Otra cosa que quiero destacar es el papel.. es precioso! Y elegimos este por tres razones, una por los tonos que me encantan, dos porque no es demasiado infantil y otra porque a pesar de tener tanto dibujo, ninguno sobresale por encima de otro y creo que eso hará que no nos cansemos de verlo… Espero que os guste! 😊», termina diciendo con orgullo.

Junto al mensaje, Paula Echevarría ha compartido un vídeo donde muestra al detalle todos los rincones de la habitación. Aunque no es un espacio muy grande, la actriz y su pareja, Miguel Torres, han conseguido sacarle tanto partido que cabe tanto la cuna como una cama, para cuando ya sea más mayor.

¡Dale al play y ve cómo ha quedado la habitación de Miguel Jr.!

Vídeo: Instagram.

Para la pared, Paula y Miguel han elegido un papel pintado con motivos de la naturaleza en tonos azul, marrón y gris. No destacada ninguna figura en especial, lo que hace que no se vayan a cansar de este papel. Los muebles que han seleccionado para la habitación con blancos, lo que da un toque de paz a la estancia.

Han puesto una cunita y una cama nido, ambas ya vestidas con ropa blanca. Los cojines le dan un toque de color a estos muebles. Tanto en la cuna como en la cama hay peluches, que podrían ser algunos de su hija Daniella. Con la finalidad de que Paula de de comer a su pequeño en la habitación, han puesto un sillón liso.

Todos los espacios de la habitación están muy bien aprovechados

En otro lado de la habitación, han puesto un cambiador. Por ahora no está ocupado por todo lo que necesita un bebé. Los pañales, las cremas, las toallitas, las toallas… Eso sí, cuenta con el espacio para rellenarlo con todo este tipo de cosas cuando llegue el momento. Hay hueco también para poner una cómoda, donde estará guardada toda la ropita del bebé.

La habitación cuenta, además, con unas vistas increíbles al jardín de la casa. Un gran ventanal ocupa todo el frente de una de las paredes, lo que permite que sea una estancia muy luminosa. Es probable que tenga una ventana corredera, lo que permite que haya acceso directo al exterior.

A continuación, os enseñamos todos los detalles de la habitación del hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres: