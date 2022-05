Que Patricia Pardo es una mujer feliz parece algo evidente. Desde que comenzó una relación sentimental con Christian Gálvez, la periodista atraviesa un excelente momento a nivel personal. Su relación con el presentador de ‘Pasapalabra‘ le ha proporcionado momentos muy especiales, pero también su familia le brinda instantes estupendos. El pasado domingo, con motivo del Día de la Madre, la periodista compartía una imagen de sus hijas con las que presumía orgullosa de ellas.

«Se me cae la baba, sí», escribe Patricia Pardo junto a una bonita foto en la que aparece con sus pequeñas. También incluye un hashtag en el que destaca en gallego: «As miñas xoubiñas», con el que hace referencia a sus «pequeñas sardinas»: sus hijas. Pero aquí no terminaba su demostración pública de amor… Porque al otro lado de las redes, su chico le dedicaba un romántico mensaje.

Christian Gálvez aprovechaba también el pasado domingo para enviar un emotivo mensaje a su novia. «La vida me ha puesto a otra madre a mi lado. Como compañera de viaje, compañera de vida. Ella es fuerte. Ella es guerra. Ella es la luz que ha iluminado e ilumina mi camino. Ojalá lo siga iluminando y siga cerca de mí. Ojalá siga dando ‘pasiños’ a mi lado, porque me da cada centímetro cuadrado de su ser, y no dejo ni dejaré de hacer admirar su fortaleza», escribía en su perfil de Instagram.

El mensaje de Christian Gálvez a Patricia Pardo: «Ella es imborrable»

«No dejaré de agradecer que me haya elegido como su escudero. Y es que, jo, que te incluya en una familia que no es la tuya, vale oro», continuaba. «Leí una vez que no deberíamos enamorarnos de algo o alguien que se pudiera borrar. Ella es imborrable. Lo es hasta en mi peli. Y mi madre también. Así que, os quiero a las dos: feliz día de las madres».

En su post se acordaba también de su madre, a la que dedicó una felicitación muy emotiva: «En los peores momentos de mi vida, ha estado a mi lado. En los mejores, se ha mantenido a distancia, prudente, dejando que lo celebrara con quien quisiera en cada momento. Mamá, esto ya lo dijo Leonardo di Caprio sobre su madre, pero es que tú también eres es un milagro andante y lo que más me gusta de ti es que valores más mi existencia que mis logros.», recordaba. «Siento mamá si a veces no te dejo hablar y no te dejo contarme tantas veces las mismas historias. Sé que debería tener la misma paciencia e interés que tú tuviste cuando escuchaste las mías, sobre todo cuando era niño».

