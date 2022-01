‘El programa de Ana Rosa’ ha cumplido 17 temporadas, todo un logro en la pequeña pantalla. Sin embargo, lo hace con la ausencia de Ana Rosa Quintana, quien se encuentra alejada de los platós debido al cáncer que padece, así como al tratamiento al que hace frente. No han querido desaprovechar la oportunidad sus compañeros y le han mandado un mensaje muy especial a la presentadora, en especial, su compañera, Patricia Pardo, que no ha podido evitar las lágrimas al hablar de su jefa. «Les damos las gracias por desayunar cada mañana con nosotros… por aquí han pasado los mejores reporteros del país. En la facultad nos enseñan la técnica, pero nosotros tenemos la enorme suerte de tener a la mejor maestra, Ana Rosa. Es verdad que hoy no puede estar aquí, pero estamos convencidos de que ella va a volver muy pronto a este plató», ha dicho la gallega.

Ella al igual que el resto de periodistas la echan profundamente de menos y es que la comunicadora es muy querida por todos. Se desconoce todavía cuándo regresará para presentar diariamente, pero mientras tanto la recuerdan la falta que les hace. Entre otras, Ana Terradillos, que mucho más escueta que Patricia Pardo, también se ha dirigido a ella. «Feliz cumpleaños a este maravilloso equipo. Te echamos de menos y te esperamos muy pronto”, ha dicho. Ambas están orgullosas, al igual que Joaquín Prat, del equipo que han formado a base de esfuerzo y trabajo, ya que pueden presumir de tener «excelentes compañeros» trabajando mano a mano con ellos. «Hemos aprendido esa máxima que es que para poder comunicar hay que ser buenos seres humanos. Si se es buena persona se puede comprender a los demás y así empatizar con ellos. Si se es buena persona se puede intentar entender a los demás, empatizar con sus intenciones, con sus intereses, con sus dificultades y sus méritos, y también con sus tragedias», ha continuado Pardo.

Desde su estreno, hace ya 17 años, ‘El programa de Ana Rosa’ puede presumir de haber conseguido unos datos de audiencia excelentes y de haber liderado frente a otras cadenas. Ejemplo de ello que casi le lleve 7 puntos de ventaja a espacios como ‘Espejo Público’ de Antena 3 y que haya conseguido superar incluso un 20 % de cuota de pantalla. Todas las mañanas consigue cautivar al público y afianzarse como uno de los programas más vistos de la televisión, siendo Ana Rosa Quintana una de las piezas claves en la fórmula de éxito. Eso sí, desde que se diera de baja, lo cierto es que los números han mermado: Alfonso Arús gracias a ‘Aruseros’ ha superado hasta en 17 veces en su franja horaria a ‘El programa de Ana Rosa’. Atresmedia confió en él el año 2018 para intentar subir las mañanas, sin llegar a imaginarse que se convertiría en lo más visto quitándole cuota de share y espectadores a TVE, Telecinco o incluso a Antena 3.

