El testimonio de Rocío Carrasco sobre los supuestos malos tratos que ha sufrido a lo largo de estos años por parte de su ex, Antonio David Flores, sigue dando mucho de que hablar. En el episodio 0 y 1 de la docu-serie bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, fueron muchos los rostros conocidos quienes salieron públicamente a mostrar su apoyo a la hija de Rocío Jurado. Desde políticos a artistas pasando por diferentes personajes públicos. Una de ellas fue Pastora Soler. La cantante mostró su apoyo públicamente hace unas semanas y ahora lo ha vuelto a hacer.

“Qué dolor, qué sufrimiento, qué pena”, fueron las palabras de la cantante cuando fue consciente del duro testimonio que estaba pronunciando Rocío Carrasco sobre los duros años de su vida. Ahora, semanas después, en la presentación de su nueva gira ha hablado de Rocío Carrasco. Esta gira arrancará este domingo 9 de mayo en el Teatro Real de Madrid, donde precisamente ha sido el escenario donde ha hecho la presentación de la que describe su gira «más personal». Pastora asegura que el testimonio de Rocío Carrasco es “una historia tremenda”. «Cuando escuchas un relato así y eres madre empatizas mucho”, ha confesado.

Pastora Soler ha seguido de cerca toda la historia de Rocío Carrasco. De hecho, ha confesado que fue desgarrador el episodio donde hablaba sobre los malos tratos propiciados por su hija, Rocío Flores, aquel julio del año 2012. Un año en el que todo supuso un cambio de inflexión para la familia. «Empatizas de una manera especial como madre y como mujer”, ha dicho.

La que fuera concursante de Eurovisión le ha mandado un mensaje a su teléfono móvil

De hecho, se ha mostrado tan preocupada por la hija de Rocío Jurado y ha querido mostrar tanto su apoyo que ha decido dar un paso más allá. «En estos días le he mandado un mensaje personal a ella, sobre todo por ese acto de valentía«, ha confesado la que fuera nuestra representante de Eurovisión hace unos años. A pesar de mostrar su apoyo, prefiere no hablar respecto a otros temas que se están tocando en el documental: “No me posiciono porque hablarán las demás partes, pero ella como madre y como mujer tiene mis respetos por ser valiente y contar algo que creo que ayuda a otras mujeres y a otras madres”.

Como hemos dicho sobre estas líneas, no solo Pastora Soler ha mostrado públicamente su apoyo a Rocío Carrasco. Políticas de primera línea y demás personajes públicos se pronunciaron sobre el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado. El próximo miércoles se emitirá una nueva entrega de la docu serie protagonizado por Rocío Carrasco.