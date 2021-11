Kiko Matamoros es una de las caras más conocidas de los platós de televisión en los programas de Mediaset. Esto le obliga a pasar mucho tiempo fuera de casa para cumplir con su trabajo. Sin embargo, no duda en aprovechar los días libres al máximo. Y no solo por pasar tiempo con su pareja, Marta López, sino para disfrutar de otros miembros de su familia.

Es el caso del pequeño Matías, el hijo de Laura Matamoros, que ha ido a visitar a su abuelo a su casa. Allí, Kiko Matamoros ha aprovechado que se iba a quedar un ratito para inculcarle una de sus pasiones, una afición que le apasiona. Se trata del piano. Y parece que al hijo mayor que la ‘influencer’ tiene junto a Benji Aparicio no le disgusta del todo este práctica.

«Esta tarde hemos tenido un fantástico desconcierto de piano en casa ❤️», escribía el colaborador de ‘Sálvame’ hace unas horas en sus redes sociales. Junto al mensaje, Kiko Matamoros compartía una imagen de lo más tierna, en la que aparece abuelo y nieto sentados frente al piano de cola y tocando algunas teclas. Es muy divertido que ambos llevan unas sudaderas muy parecidas.

Kiko Matamoros inculca a su nieto la pasión por el piano

La instantánea ha enternecido a muchos de sus seguidores, como a Marta López, novia del colaborador, que ha escrito con ternura: «Os como ❤️». Pero no ha sido la única persona que se ha quedado atónita con la estampa: «Qué abuelo más guay», «Me encanta Kiko ❤️❤️», «Seguro que tu nieto Matías adora y admira a su yayo. Disfrútalo mucho!!!🙏❤️», «Y me parece a mí que el desconcierto lo ha disfrutado más el adulto q el niño 😂😂😂😂», han escrito algunos.

No es la primera vez que Kiko Matamoros comparte con sus seguidores cómo son los reencuentros con su nieto. El pasado mes de octubre, el colaborador de televisión volvía a encontrarse con el pequeño y no dudó en jugar un partido de fútbol con él: «Este enano me va a dejar en un «juicio de faltas». Menuda pieza 😂❤️», escribía divertido después de haber pasado toda la tarde corriendo con Matías.

No para de hacer planes con su nieto cuando su agenda se lo permite

Y es que no le puede gustar más pasar tiempo con el que es su persona favorita. Y aunque no muestra siempre todos los encuentros que tiene con él, está claro que se ven mucha más veces de las que deja constancia en redes sociales.