José Manuel Albalá le robó protagonismo a Isabel Pantoja en un festejo del clan Pantoja. La sorprendente presencia del padre de Alejandro Albalá, ex marido de Chabelita Pantoja, en la celebración familiar del cumpleaños de Alberto Isla Pantoja ha sido noticia. SEMANA ha podido hablar con José Manuel para conocer de primera mano los motivos de su asistencia a la fiesta así como su encuentro con la tonadillera. “Con Isabel Pantoja todo fue cordial. No le molesta mi presencia a pesar de los problemas de los chicos, si no no habría ido”, ha explicado el padre de Albalá.

14 Fueron invitados José Manuel junto a su pareja asistieron a la celebración: “recibimos invitación y fuimos encantados”. 13 No hubo ningún problema “Allí todo fue educado y ya porque no era día para más, había mucha gente y habíamos ido a estar con el niño”, relata José Manuel Albalá. 12 Relación cordial y cercana “La vemos con frecuencia, aunque ahora menos, sobre todo la ve mi mujer, ellas quedan y hacen sus cosas”, ha declarado sobre su relación con Isa, la ex mujer de su hijo. 11 Invitados conocidos Invitados como Raquel Bollo o Anabel Pantoja acudieron a la cita. Además, el padre negó problemas con su hijo: “Alejandro lo sabe y lo respeta, no le va a sorprender, no hay ningún problema”. 10 En desacuerdo con su hija “Mi hija Marta dice que no le hemos visto a penas porque ella vivió aquí conmigo cuando estudiaba en Jerez y conoció a Isa, que fue cuando la empezamos a conocer nosotros”, explicaba sobre las críticas deslizadas por Marta, la hermana de Alejandro Albalá. 9 Explica el malentendido Para José Manuel, todo es un malentendido: “después Marta empezó la universidad en Santander, y ya si nos hemos visto cuando puede”. 8 Buenas palabras para Isa “El tiempo cura las heridas y nosotros tenemos cariño al niño y a Isa”, ha sentenciado José Manuel Albalá. 7 Rostros conocidos en la fiesta Raquel Bollo ha sido una de las famosas que han acudido a la fiesta. La ex mujer del fallecido ‘Chiquetete’ guarda buena relación con el clan Pantoja. 6 Contento con el concurso de Alejandro “Estoy viendo muy bien a Alejandro en la casa, lleva más tiempo del que pensamos, hay cosas que me gustan y cosas que no, pero como todo en la vida, porque además entiendo que allí hay que pensar en estrategias“, ha comentado sobre el concurso del joven. 5 Sofía Suescun… ¿sí o no? Indiferencia con la ex novia de Alejandro: “creo que Sofia ni le ayuda ni le perjudica, él es capaz de hacer el concurso solo”. 4 Los frentes abiertos de Albalá De la polémica de su padre a las críticas de su ex suegra, Maite Galdeano, Alejandro Albalá se enfrentará a numerosos frentes cuando salga de la casa de ‘GH Dúo’. 3 Isabel Pantoja disfrutó de la celebración Toda una abuela ejemplar, Isabel Pantoja se desvive por su nieto, hijo de Alberto Isla. 2 Muy cercana a su hija, tras tiempo distanciadas En su propio coche, Isabel Pantoja llegó a la fiesta. 1 Asraf no tuvo sitio Asraf, actual novio de Chabelita, no acudió a la cita, tampoco Dulce, madrina del cumpleañero. Chabelita no quiso dar detalles de dichas ausencias en los micrófonos de Telecinco.

