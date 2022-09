Este miércoles, SEMANA publicaba en exclusiva la reacción de José Ortega Cano a las continuas declaraciones que estaba haciendo su mujer, Ana María Aldón, en televisión desde que se convirtiera en colaboradora de ‘Ya es verano’. Días después, coincidiendo con la aparición de la diseñadora en plató, el diestro ha intervenido en directo en el programa para pedirle a su mujer que vuelvan a ser una familia y a hablar para conseguir una buena convivencia.

Con cierto nerviosismo, José Ortega Cano admitía que no era un plato de buen gusto para él intervenir en directo en ‘Ya es verano’ para mandarle un mensaje a su mujer. «Ni nadie es muy malo, ni nadie es muy bueno, todos estamos en el término medio», contaba. Tras esto, el diestro le pedía a su mujer que tratasen de llevarse lo mejor posible por el bien de los niños. «Tenemos que, entre familia, llevarnos como una familia. No hay otra solución. Que no haya mal rollo porque la vida es muy corta, todo se acaba y no merece la pena que en una casa como esta estemos cada uno por un lado. Todo no está tan bien cuando no hay un diálogo entre ella y yo», aseguraba ante una Ana María Aldón incrédula.

José Ortega Cano quiere estar lo más tranquilo posible y no seguir viviendo estos momentos. «Me gustaría que tomáramos conciencia la familia. Primero yo y luego ella. Arrastramos una serie de niños pequeños y más mayores y necesitamos una buena convivencia, un diálogo, para que en lo sucesivo seamos una familia ordenada, no una familia desordenada como está en este momento. Me gustaría que pegáramos un giro de 180 grados, sin forzar a nadie», insistía. Por otro lado, el diestro también ha hecho hincapié en que será el intermediario entre su mujer y su hija Gloria Camila en el caso de que tengan algún problema. «Pongamos de nuestra parte porque creo que la cosa se está saliendo de madre y no debemos de seguir así. Debemos ser una familia«, aseveraba.

Dar un giro por el bien del hijo que tienen en común

Al escuchar las palabras de Ortega Cano, Ana María Aldón cuenta que está muy de acuerdo con todo lo que había dicho e insistía en que tenían que tener comunicación por el hijo que tienen en común. «Por lo menos que el niño vea una normalidad dentro de lo que hay», afirmaba. El padre de Gloria Camila Ortega insiste en que tiene que hablar y que ambos tienen la misma culpa de llegar al punto al que han llegado. «Tenemos a una joya que no es un niño normal, es un niño especial y muy inteligente. Le he notado estos días con una cara seria que no es la costumbre de él«, reflexiona.

No obstante, conforme continuaba la llamada, Ana María Aldón aseguraba que se sentía «un poco ridícula» por tener que hablar con su marido con Verónica Dulanto de intermediaria y le echaba en cara al diestro que el matrimonio era cosa de dos. «En algunos matrimonios es cosa de dos, en otros hay demasiada gente», comentaba. Una afirmación que no le gustaba al diestro y que le dejaba caer que a él le gustaba estar muy bien acompañado. «A mí me gusta ver mi casa con gente, estar con mi familia y compartir. Creo que la cogemos en un momento que todo es negativo, de la gente de alrededor. Prefiero estar acompañado que no solo», reflexionaba el diestro.