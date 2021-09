Omar Sánchez luce nueva nariz antes de darse el ‘sí, quiero’ con Anabel Pantoja

Omar Sánchez y Anabel Pantoja están a punto de vivir uno de los días más increíbles de sus vidas. La pandemia de Covid-19 hizo que no pudieran celebrar la boda de sus sueños, pero ahora, un año y medio después, la pareja va a poder darse el ‘sí, quiero’ en La Graciosa, rodeados de familiares y amigos. Estos últimos han sido los encargados de organizarles a ambos unas despedidas de soltera y soltero que jamás olvidarán.

A tan solo unos días para que llegue el gran día, ambos están en plena puesta a punto para someterse a algunos retoques estético para estar perfectos. Aunque Omar Sánchez siempre ha preferido mantenerse natural y no someterse a ningún tratamiento ni retoque, parece que desde que se hizo un implante de pelo, le ha cogido el gusto a los tratamientos para estar perfecto.

Pues bien, a pocas semanas para que se celebre su boda, Omar se ha puesto en manos de un doctor especializado para arreglar su nariz. «En mi boda voy a lucir nueva nariz! No me gustaba la parte de arriba y he ido a @clinicasdiegodeleon para corregir el perfil sin tener que operarme. Qué os parece el resultado? #rinomodelacion #nariz #boda #pantoboda«, ha escrito emocionado el novio de Anabel Pantoja, que ha quedado muy orgulloso del cambio que ha dado su rostro tras este retoque.

Esta es la nariz que tenía Omar Sánchez antes del retoque estético

El hecho de que no quisiera pasar por el quirófano ha llevado a Omar a recurrir a una rinomodelación, el tratamiento de medicina estética mínimamente invasivo que permite modificar la forma de la nariz sin necesidad de pasar por el quirófano. El resultado de este tratamiento es inmediato. Omar ha evitado, de esta forma, la inflamación o los hematomas que aparecen cuando se pasa por el quirófano, y la duración de este retoque es de un año o año y medio.

Este retoque se lo hace apenas unas semanas antes de que pase por el altar con Anabel Pantoja. Será la primera semana de octubre cuando la joven dé el ‘sí, quiero’ a su pareja, con la que lleva tres años y medio de relación. También se zanjó la duda del «dónde». Aunque en un principio se había especulado con la posibilidad de que la ceremonia tuviese lugar en Gran Canaria, donde viven, finalmente han elegido la isla de La Graciosa para que tenga lugar su boda civil.

Una puesta a punto que empezó hace un año

Ya hace un año, Omar Sánchez se atrevía a someterse al que fue su primer retoque estético. La pareja de Anabel Pantoja se realizó un injerto de pelo antes de comenzar el verano. Aunque el objetivo era lucir una cabellera frondosa el día de su boda con su chica, finalmente ambos tuvieron que tomar la decisión de cancelar sus planes nupciales hasta que la crisis sanitaria terminara. Pero ahora ya cuenta con más pelo y también ha terminado con el complejo que tenía con su nariz.

«Desde hace un par de años fui notando que iba perdiendo cada vez más pelo y quise ponerle solución. Tenía muchas dudas sobre este tema y me costaba encontrar información (…) ¡Estoy encantado! Antes siempre me rapaba el pelo para disimular las entradas y ahora parezco otro…», comenzó diciendo.