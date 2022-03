Olga Moreno vuelve a sonreír

Olga Moreno sigue fiel a su idea de mantenerse al margen de toda la polémica que se levantó tras confirmarse su separación de Antonio David Flores. La hemos visto en innumerables ocasiones por las calles de Málaga o Madrid, pero sigue queriendo mantenerse en silencio y no decir nada al respecto. Pero ahora la sevillana se ha convertido en una de las protagonistas del nuevo número de SEMANA, donde podrás ver unas imágenes de Olga que llevábamos tiempo sin ver.

La expareja de Antonio David Flores salió a comer con unos amigos por Málaga y terminó muy animada, riendo y bailando con uno de ellos. Su círculo de amigos, así como su familia, están siendo los responsables de que Olga se recupere de todo el revuelo que ha provocado que salga a la luz la relación entre su expareja y Marta Riesco cuando ni siquiera todavía se había puesto fin al matrimonio.

Atrás quedan ya los meses complicados, porque Olga Moreno inicia una nueva etapa y lo hace refugiándose en sus amigos. Las imágenes del plan que hizo con ellos hace apenas unos días las podrás ver en exclusiva en el nuevo número de SEMANA. En un amplio reportaje vemos a Olga disfrutar de una comida animada y una sobremesa de lo más divertida, con baile incluido. ¡No te pierdas este reportaje en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ.

Olga Moreno se refugia en sus amigos tras meses complicados

Olga Moreno deja así atrás unos meses complicados e inicia una nueva etapa, en la que se muestra mucho más relajada. Los planes con amigos están siendo reparadores y en la comida que hizo con amigos, y a la que se unió David Flores, no dejó de sonreír. Poco a poco va retomando todas las actividades que le hacen desconectar de todas las polémicas.

Para superar este momento cuenta también con la ayuda de Rocío Flores. Aunque está ya separada de su padre, Olga y la joven presumen de buena sintonía. Tanto es así que no dudaron en reunirse en Madrid hace unos días, en una cita a la que también se sumó el ex Guardia Civil. «Me veis más con Olga, pero paso el mismo tiempo con los dos. En Madrid he estado este fin de semana con mi padre también. Olga vino el jueves y el viernes estuve cenando con los dos», comentaba Rocío este pasado lunes en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’.

No hay duda de que esta estancia en Madrid les ha permitido a Olga, Antonio y Rocío tener una cita de lo más familiar. Con este reencuentro dejan claro que a pesar de que anunciaron su separación, ambos siguen presumiendo de buena sintonía. Y a ambos no les parece ni tenso ni desagradable estar juntos.

