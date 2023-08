Olga Moreno ha elegido SEMANA para hacer su reaparición justo cuando está a punto de cumplir un año de relación junto a Agustín Etienne. En el interior del nuevo número de SEMANA podrás leer al completo la extensa y esperada entrevista de Olga, que ha estado meses desaparecida de la vida pública y del foco mediático "para conseguir la paz y la tranquilidad de la que disfruto ahora".

Han sido meses para estar en calma, pero asegura que echa de menos la televisión. Sin embargo, ha conseguido afianzar su relación con el representante de famosos, del que habla maravillas: "Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta, me da mi sitio y me hace feliz", declara Olga Moreno a esta revista.

Y habla de él con una sonrisa en el rostro. De hecho, Agustín Etienne ya ha entrado en la familia de Olga Moreno y según las palabras de ella, ha encajado muy bien: "A mis hermanas y a mis padres les gusta mucho Agustín. Ha encajado muy bien en mi mundo y con mi gente", reconoce. Sin embargo, ella no conoce a sus suegros, porque estos viven en Argentina.

Olga Moreno dedica unas bonitas palabras a Agustín en SEMANA

Pero su pareja no es de lo único que habla Olga Moreno en esta esperadísima entrevista. Estos meses alejada del foco mediático le han servido no solo para coger los kilitos que había perdido en 'Supervivientes', también han hecho que su vida cambie de manera radical. Y es que la sevillana ha dado algunos pasos drásticos: "En mi vida ha pasado muchas cosas, he cerrado mi tienda, he iniciado el proceso de divorcio...", asegura rotunda. Una declaración sorprendente, ya que implica directamente a Antonio David Flores.

Esto es solo un adelanto de lo que podrás leer desde este miércoles en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ. No te pierdas esta EXCLUSIVA tan esperada por todos, ya que Olga Moreno tiene mucho que contarnos tras meses desaparecida de la vida pública. ¿Te lo vas a perder? ¡Corre a por tu ejemplar y ponte al día de todo!

Letizia se vuelva con nuestras campeonas del mundo

Letizia y su hija, la Infanta Sofía, no quisieron perderse la final del Mundial 2023, que hizo ganadoras a las chicas de la Selección Española de Fútbol contra Inglaterra. Durante las celebraciones, la Reina disfrutó como una enana. Madre e hija vibraron, se emocionaron y sufrieron con la Roja, a la que no dejaron de animar durante todo el encuentro. En el interior de tu revista favorita de corazón te enseñamos un extenso reportaje de fotos que quedarán para la historia de nuestro país.

1 de 5 Olga Moreno piensa en boda La sevillana habla en SEMANA de tener una relación consolidada, pero reacciona entre risas cuando le preguntan por boda: "No llevamos todavía un año. Yo mi vida la he hecho siempre poquito a poco, y quiero seguir así. Prefiero hacer las cosas bien", reconoce. 2 de 5 La Princesa Leonor da un paso al frente La Princesa hace historia al ser la primera heredera española que emprende la carrera militar, que durará tres años. Así es su día a día en el Ejército. 3 de 5 Daniel Sancho: las últimas novedades del caso Su madre saca fuerzas de flaqueza, que puede ver a su hijo durante 20 minutos al día, de lunes a viernes y siempre a través de un cristal: "Nadie te prepara para algo así". Te contamos en qué punto está el caso más polémico del verano. 4 de 5 Carmen Borrego se apoya en su hija Madre e hija acudieron juntas a la peluquería, un estímulo para la colaboradora, que ha vuelto a Mediaset. Su hija está siendo un apoyo fundamental para Carmen Borrego. En SEMANA podrás ver las imágenes de ambas, que estuvieron horas en la peluquería, dedicándose un ratito a ellas. 5 de 5 Así es la espectacular novia de Albert Rivera Carla Cotterli se ha convertido en protagonista de la actualidad tras conocerse que es la nueva novia de Albert Rivera. Licenciada en Psicología y emprendedora, tiene su propia agencia de comunicación. Te contamos en el interior de SEMANA todo lo que tienes que saber de ella. Todo esto y mucho más en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles. ¡Corre a por tu ejemplar!