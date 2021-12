Isabel Pantoja no está pasando por su mejor momento. En medio de su guerra particular con su hijo, el embargo por parte de Hacienda que podría llevarle a perder parte de Cantora y meses después de la muerte de su madre, la tonadillera se enfrenta a un nuevo varapalo judicial. La cantante ha sido condenada a pagar las costas del juicio que inició tras interponer una demanda contra Las Mellis.

«A las deudas, desde hoy se le suma una más: ha vuelto a perder en los tribunales«, anunciaba este viernes Gema López en ‘Sálvame’ y hacía público el nuevo problema al que se enfrenta Isabel Pantoja. Cabe recordar que esta demanda de interpuso después de que Las Mellis, quienes fueran íntimas amigas de la tonadillera, aseguraran en una entrevista con ‘Socialité’ que la cantante animó a Kiko Rivera a que se sentara en un plató de televisión para hablar mal de su hermana, Chabelita Pantoja. Entonces, la que fuera jurado de ‘Idol Kids’ exigió una compensación de 350.000 euros por un supuesto delito contra su honor.

En esta larga batalla judicial, después de perder en primera instancia y tras recurrir la sentencia a la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia y ha denegado todas las peticiones de Isabel Pantoja condenándola a pagar las costas. Tras esta explicación, la periodista también ha confirmado que la tonadillera se verá obligada a pagar cerca de 60.000 euros.

Este revés llega tan solo unos días después de conocer la deuda que pesa sobre Isabel Pantoja con Hacienda y que podría llevarle a perder parte de Cantora. El pasado 9 de noviembre, Hacienda anotó un nuevo embargo preventivo por valor de más de 75.000 euros sobre su parte de la finca de Medina Sidonea. En 2015, la tonadillera sacó una hipoteca de 1,1 millones de euros para hacer frente a una deuda millonaria. Esta no la paga desde abril de 2020, según explica Lecturas. A través de la sociedad Pantomar S.L. tiene una deuda también de 1.295.208 euros, que también recaen sobre la finca Cantora, en la que reside.

Así está la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Hace unas semanas, Kiko Rivera volvía a ‘Sábado deluxe’ para explicar en qué punto se encontraba su relación con Isabel Pantoja. El DJ reconocía que seguía teniendo el mismo problema con su madre y desvelaba que le estaba costando ponerse de acuerdo con ella. A pesar de haber acercado posturas tras la muerte de su abuela, el DJ confirma que su relación con la tonadillera ha vuelto a enfriarse. Hasta hace unas semanas, el marido de Irene Rosales ha mantenido contacto telefónico con la cantante y ha llegado incluso a hacer videollamadas con ella para que pudiera ver a sus nietas, Ana y Carlota. Sin embargo, la relación comenzó a torcerse después de que el interprete de «Te extraño» le pidiera explicaciones sobre algunos temas.

«Mi madre en el momento en el que salgo de Cantora vuelve a ser Isabel Pantoja. Le mando un mensaje para decirle que me gustaría quedar con ella a solas, en un sitio donde estar a solar porque tengo cosas que preguntarle. Me dice:’¿Preguntarme tú? Te tendré que preguntar yo’», relata Kiko Rivera. Fue entonces cuando el DJ le pidió a su madre que no se pusiera a la defensiva y le dejó claro que tan solo quería saber la motivación que había detrás de quitar su nombre de las flores conjuntas que ponían en la tumba de Paquirri y el hecho de que también le quitaran su coche. «No volvió a contestar, no le he vuelto a llamar», sentenció.