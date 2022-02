Nagore Robles y Sandra Barneda sorprendían a sus seguidores anunciando su ruptura definitiva a través de sus redes sociales, con distinta foto, pero con el mismo mensaje. Lo hacían de mutuo acuerdo tras entender que las diferencias que las separaban eran insalvables y dejando que el tiempo sentenciase sobre su futuro y es que dieron a conocer la noticia de su ruptura cuando “desde hace meses no somos pareja”. Cinco años de relación que llegan a su final dejando a la pareja de presentadoras con dolor por tener que confirmar que su amor se ha fracturado, pero con la serenidad de saber que supieron disfrutar cada instante juntas y que ahora les toca ser felices por separado.

Y así se ha encargado de mostrarlo Nagore Robles a través de sus redes sociales, dejando constancia de cómo están siendo sus primeros días después de dar a conocer que ha roto con Sandra Barneda. Y es que, aunque llevasen meses sin ser pareja, no es hasta que lo comunican cuando hacen borrón y cuenta nueva y comienzan su nueva vida sin miedo a que cada detalle pueda desvelar lo que trataban de mantener en secreto. Mientras que la presentadora ha retomado su trabajo en ‘Secret Story’ sin querer hacer alusión a su situación sentimental, la colaboradora de realities ha reaparecido en sus redes sociales y no ha tenido reparo alguno en confesar cómo se encuentra tras esta difícil situación.

Nagore Robles no está sola y es que cuenta con la inestimable ayuda de su perro Nash para salir adelante y no perderse en la rutina. Mientras paseaba con su fiel compañero, la colaboradora ha aprovechado para agradecer a sus seguidores sus mensajes de ánimo y cariño en tan decisivos momentos, además del respeto que siente que se les ha tenido a las dos ante su ruptura. Con ello, Nagore no puede más que confesar que se siente “muy cuidada, muy respetada y muy querida”, como reconoce con cierta emoción y eso que a ella no le gusta eso de mostrar sus sentimientos en público, manteniendo su coraza siempre estable.

Este jueves, Nagore Robles ha vuelto a compartir varias cosas en sus redes sociales, mostrando cómo se ha despertado tras el revuelo generado por su inesperada ruptura de Sandra Barneda. “Pues hace buen día para abrir las ventanas”, escribía como acompañamiento a una fotografía en la que aparece en chándal gris -el mismo con el que Chenoa y Marta López confirmaron sus respectivas rupturas y convirtiéndole en el outfit oficial del desamor-. Una foto en la que añade que “anoche luna llena en Acuario, ahí lo dejo”, lo que podría marcar que ahora es su momento y debe mirar por su propia felicidad.