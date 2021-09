Fue interprete del famoso ‘Yes, Sir, I Can Boggie’ y, junto a Mayte Mateos, representó a Luxemburgo en Eurovisión 1978.

El mundo de la música y los seguidores del Festival de Eurovisión están de luto. María Mendiola, componente del mítico dúo Baccara, ha fallecido este sábado en Madrid a los 69 años. Ha sido Cristina Sevilla, la otra miembro actual del dúo, quien ha confirmado la triste noticia a través de las redes sociales.

«Mi querida María, maravillosa artista, pero para mí por encima de todo mi amiga, nos ha dejado hoy. No me salen las palabras. Solo puedo agradecer tanto amor como he recibido por su parte y decirle lo que tantas veces tuve la ocasión de decirle en vida: te quiero«, ha escrito Cristina Sevilla, integrante de Baccara, a través de las redes sociales. Aunque no han trascendido más detalles sobre su muerte, María Mendiola ha fallecido rodeada de sus seres queridos, tal y como ha confirmado su familia a ‘Shangay’.

El dúo musical Baccara nació en 1977 gracias a María Mendiola y Mayte Mateos. Ambas formaban parte del ballet de Televisión Española y tomaron la decisión de dar un salto cualitativo y probar suerte en el mundo de la música. El grupo alcanzó el éxito internacional gracias al conocido tema «Yes Sir, I Can Boogie». Una canción que arrasó en las listas de éxitos y que las llevó a formar parte del Libro Guinness de los récords por convertirse en las primeras españolas en conseguir un número 1 en Reino Unido. Un auténtico triunfo que les valió para ir al Festival de Eurovisión. En concreto, Baccara representó a Luxemburgo en el certamen musical europeo con «Parlez-Vous Français», una actuación que forma ya parte de la historia y con la que consiguieron obtener la séptima posición en el Festival.

Después de su aventura eurovisiva, continuaron imparables logrando un sinfín de éxitos, hasta que en el año 1981 se separaron alegando diferencias creativas. Con una batalla legal de por medio, tanto María Mendiola como Mayte Mateos continuaron sus carreras en la industria musical por separado. Sin embargo, no consiguieron triunfar y tomaron la decisión de rehacer el dúo (por separado) buscándose una compañera que ha ido variando a lo largo de los años. En la actualidad, y desde 2009, María Mendiola tenía a Cristina Sevilla como pareja musical.

El mundo de la música y Eurovisión llora la muerte de María Mendiola

Lo cierto es que la noticia ha supuesto un fuerte golpe dentro del mundo de la música y la cultura, así como para los seguidores del Festival de Eurovisión. A los pocos minutos de conocer su fallecimiento, las redes sociales se llenaban de bonitos mensajes en los que destacaban la simpatía de María Mendiola y no dudaban en darle las gracias por la importancia que esta había tenido en sus vidas.

«Ella estará sonriendo y transmitiendo energía como siempre allá donde esté. Tú familia no te olvidará nunca», «Que tristeza», «Madre mía, no lo puedo creer, un abrazo enorme», «Grande María siempre», «Se me parte el alarma al saber que ya no estás. Única, maravillosa y puro amor. Te voy a querer siempre querida amiga. Ahora vas a hacer bailar a todo el cielo«, «No puedo creerlo», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.