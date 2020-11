«Le decía que quién era el dueño de Cantora, que quién mandaba allí», recuerda la hermana de Paquirri sobre una de sus discusiones.

Después de que Kiko Rivera hiciera públicas todas las “mentiras” de su madre, Isabel Pantoja, ante casi cuatro millones de espectadores, Teresa Rivera rompe su silencio en la segunda entrega de ‘Cantora: la herencia envenenada». Tras 36 años de sufrimiento, la hermana de Paquirri se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez y ha relatado cómo fueron los últimos minutos de vida del diestro y cuál fue el episodio que provocó que su relación con la jueza de ‘Idol Kids’ se rompiera.

Visiblemente nerviosa y emocionada por recordar a su hermano, Teresa Rivera ha comenzado su intervención en el programa de Telecinco dejando claro que siempre ha mantenido una buena relación con Isabel Pantoja, aunque esta cambió a raíz de la trágica muerte de Paquirri, y ha hecho hincapié en que toda la familia Rivera ha contado siempre la verdad. «Teníamos una relación normal, como pareja de Paco. Él estaba acostumbrado a otras cosas, a otro nivel de familia, unión cariño, amor. En Cantora no se veía nada de eso, estaba la familia de Pantoja pero no había unión. No había conversaciones, solo tonterías», ha explicado Teresa Rivera.

La madre de Canales Rivera ha echado la vista atrás y ha recordado el día exacto en el que su visión sobre Isabel Pantoja cambió. En concreto, fue a raíz de que el matrimonio regresara de su luna de miel y Paquirri le preguntara a su hermana por un vestido de gitana que había comprado y había cargado a la cuenta de la tonadillera. «Ella le dijo que le había pasado la factura, eso no era cierto. Mi hermano le había dicho que no, que yo no hacía esas cosas. No se por qué hizo eso, no venía a cuento un vestido de gitana para una boda. Me enfrenté a mi hermano, le dije la verdad. Isabel le regaló el vestido a la novia de Bernardo Pantoja», cuenta.

Teresa Rivera ha asegurado que su hermano se había hartado de ver a tanta gente en Cantora, así como en el piso que tenían en Sevilla. «Un día llegó y vio a tanta gente y dijo que qué pasaba. Él llegó a decir que no tenía que mantener a nadie, el mantenía a su familia, no a la familia de ella. Paco tenía que pararle mucho lo pies a Isabel», sentencia.

El día de la muerte de Paquirri

En medio de su charla con Jorge Javier Vázquez, Teresa Rivera ha recordado el día en el que murió Paquirri y ha explicado lo que hizo Isabel Pantoja a los pocos minutos de que este muriera. Tal y como ha narrado, el diestro cobraba sus corridas a las 12 de la mañana y el dinero lo guardaba en un maletín, en el que además guardaba el cordón con el Cristo de oro (el que Isabel Pantoja le entregó a Kiko durante las campanadas), así como diversos papeles. «Lo primero que hizo Isabel Pantoja cuando llegó a Córdoba fue pedirle a Ramón Alvarado (mozo de cuadra) el maletín. Cuando yo llego él me dice que está hasta las narices porque no para de pedirlo. El dinero se lo llevó ella«, recuerda.

Ante esto, con los ojos vidriosos, Teresa Rivera hace hincapié en que cada persona asume el dolor de una pérdida de un ser querido de maneras diferentes, pero no pudo entender la actitud de Isabel Pantoja. «No nos creíamos lo que le había pasado a mi hermano. Es muy fuerte recordar esto, no pensé ni en cómo estaba Isabel. No estaba pendiente de nadie, mi hermano se había ido… Ella preguntó por el maletín hasta que se lo dieron, no creo que una persona pueda reaccionar de esa manera. Pedir el maletín cuando su marido está de cuerpo presente… una persona normal no hace esas cosas«, explicaba.