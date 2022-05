Kiko Rivera estaba a punto de vivir uno de los días más increíbles de su vida en un concierto de Madrid, que se iba a celebrar el 21 de mayo en la sala Copérnico. Sin embargo, ha habido un problema que le ha obligado a aplazarlo a otro día, una nueva fecha que todavía no ha desvelado porque no sabe cuánto tiempo le llevará resolver el inconveniente que se le ha presentado.

Ha sido el hijo de Isabel Pantoja el que ha querido dar la noticia a través de un vídeo, en el que se disculpa por lo ocurrido: «Hola familia, vengo a contar que estoy pendiente de unas pruebas médicas para un operación. Me ha llegado ya la cita y casualmente la cita es el 21 de mayo, el día que tenía mi concierto de Madrid», empieza diciendo apurado y consciente de que trastoca los planes de todos los fans que han comprado la entrada.

Después de un suspiro, Kiko Rivera deja claro que el dinero se le va a devolver a las personas que hayan adquirido las entradas ya: «No tengo más remedio que aplazar mi concierto de Madrid y hacerlo más adelante. A todas las personas que han comprado sus entradas se les va a devolver inmediatamente el dinero. Se comunicará más adelante cuándo volveremos a hacerlo. Lo siento muchísimo, pero llevo muchísimo tiempo esperando. La salud es lo primero. Un besito fuerte para todos y lo siento mucho», dice con tristeza.

Kiko Rivera aplaza su concierto de Madrid por un motivo de peso

Hasta hace apenas unos días, el dj hacía promoción de este concierto en sus redes sociales. Su llegada a Madrid para cantar su música estaba programada dentro de la gira que está haciendo por España para celebrar sus 10 años en la música. Por ahora, Kiko no podrá cantar en la capital, pero desea anunciar pronto una nueva fecha. La entraba estaba a 10 euros y el dj esperaba con ilusión cantar en la capital, donde podría haber llevado, además, a grandes amigos para cantar con él.

Sus declaraciones sobre el aplazamiento de su concierto han provocado muchas reacciones. Y es que Kiko ha asegurado que el motivo son unas pruebas médicas, pero muchos de sus seguidores (o haters) consideran que en los hospitales no hacen pruebas de este tipo los fines de semana: «Y ahora lo suspende porque le ha llegado la cita para ir al médico… ¿un sábado? 🤔 O no has vendido ni la mitad del recinto? Aaayy Kiko… sigue con el ratamora y compañía 👌🏾».

Se va de comida con su mujer, Irene Rosales

A pesar de todo esto, Kiko Rivera se ha buscado un planazo para hacer después de dar esta triste noticia. Y es que se ha trasladado a Sevilla junto a su mujer, Irene Rosales, para comer en uno de los restaurantes más conocidos de la capital hispalense. Desde la terraza de este local han posado felices, demostrando que están más unidos y felices que nunca. El dj se ha atrevido, incluso, a hacer una broma: «Mi mujer está hermosa. Y yo tela de viejo».

