Chabelita Pantoja ha conectado este martes con ‘El programa de Ana Rosa’ días después de regresar de Egipto, un viaje sobre el que te mostramos fotos exclusivas en SEMANA. La joven tiene muchas historias que contar, al igual que su hijo, quien le acompañó junto a Asraf y quien está deseando reunirse con su abuela para contarle un millón de anécdotas. Eso sí, no se verán todavía en Cantora. La colaboradora de televisión retrasará la quedada con Isabel Pantoja hasta después de Semana Santa, pues su pequeño está con su padre, por lo que esperara a que esté de vuelta para reunirse con ella.

La joven sabe la adoración que siente su hijo por su abuela y viceversa, por lo que adapta sus planes para que ambos puedan disfrutar del otro. La intérprete de ‘Marinero de luces’ tiene un vínculo muy fuerte con Albertito, el primer nieto de la familia, y ha sido él quien le ha hecho saber a su madre las ganas que tiene de ver a su abuela. Unas palabras que no han caído en saco roto y tras las que Chabelita ha organizado su agenda para sacar una sonrisa a su madre. «Estos días no tengo a Alberto y a mi madre le hace mucha ilusión que vaya con el niño. Yo he ido antes de irme cuando la vi mal por el juicio y posteriormente he seguido en contacto con ella. Me quedé más tranquila», ha dicho.

A pesar de que Isabel Pantoja no tiene teléfono móvil, Chabelita sigue muy pendiente de su progenitora a través de un tercero, quien le informa de cómo está cuando ella se interesa por ella. Aunque no aprovechan estas citas para hablar ninguna polémica, lo cierto es que la pasada semana la artista copó titulares por su intención de vender Cantora. La cantante quiere abandonar esta propiedad y darle salida en el mercado inmobiliario, una venta que también implica a su hijo Kiko Rivera. Sobre esto o sobre el futuro legal de su madre, Chabelita prefiere no mojarse y es que es un asunto muy peliagudo.

Quién sabe si aprovechará su visita para hablar sobre su hermano, quien podría estar planeando escribir un libro. Después de las memorias que el DJ publicó en la revista SEMANA, ahora podría ir un paso más allá, pero ¿qué opina Chabelita sobre esta decisión? La hija de Isabel Pantoja no se muestra sorprendida por ello, de hecho, le anima a que dé el paso: «Con mi hermano nunca se sabe y contar la verdad de su vida sería muy interesante».

Kiko ha pasado junto a su familia unos días en Punta Cana, donde incluso ha pinchado para los clientes del hotel donde se alojaba. Un destino que también podría haber sido elegido por Chabelita, quien ha contado que estuvo a punto de visitar este lugar tan paradisíaco, lo que les habría situado en el mismo punto del mapa. «Nosotros nos dijeron: podéis ir a Cancún, Punta Cana o Egipto. Por suerte al final decidimos coger algo más cultural», finalizaba.

