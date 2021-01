Este martes, Ana Rosa Quintana cumple los 65 años. La presentadora ha acudido a su puesto de trabajo y ha revelado por qué no lo va a celebrar

Ana Rosa Quintana está de celebración. Este martes cumple 65 años y lo hace al frente de su espacio en televisión, ‘El programa de AR’, que también cumplió los 16 años en la pequeña pantalla el pasado día 10. A pesar de que la veterana presentadora siempre ha sido de celebrar su cumpleaños, este 2021 ha tomado la decisión de no hacerlo. Y no únicamente por el Covid, sino también por el fuerte temporal de nieve y frío que ha dejado Filomena en gran parte del país y sobre todo en Madrid. Así mismo lo ha desvelado esta misma mañana Ana Rosa Quintana, quien también se ha llevado una inesperada sorpresa por parte de sus compañeros de profesión.

Desde primera hora de la mañana, sus compañeros han querido recordarle qué día es hoy. A pesar de ser un día especial para ella, sobre todo porque ya ha cumplido los 65 años, edad en la que puede jubilarse, este año ha preferido «congelar» su cumpleaños. Así mismo lo ha explicado esta mañana: «Os digo una cosa. Este año que con esta nevada está todo un poco congelado, voy a congelar también lo de mi cumpleaños. Si no os importa y lo paso, retrocedo. Este año no cumplimos», ha dicho entre risas.

Ana Rosa Quintana ha recibido una peculiar felicitación por parte de sus compañeros de programa

La veterana periodista ha recibido el cariño de los suyos. Tras revelar que este año no va a celebrarlo y dar paso a Patricia Pardo, esta ha seguido con el tema. «Felicidades», le ha dicho a Ana Rosa, a quien no le gusta estar en el centro de todas las miradas. Patricia Pardo ha revelado la inesperada sorpresa que se ha llevado esta mañana la presentadora al llegar a la redacción: «Todos le hemos aplaudido, ¿o no? Muy a tu pesar», ha dicho. A lo que la propia cumpleañera ha respondido con broma: «Sí, pero porque teníais frío», dice.

Al parecer a Ana Rosa Quintana no le gusta que se hable públicamente del día de su cumpleaños. La popular presentadora ha intentado evitar el tema y evitar las felicitaciones públicas. Y es que ha sido un año muy difícil para todos, pero Ana Rosa ha seguido al pie del cañón. Aún así, de momento, no es época de celebraciones ni mucho menos después de la pandemia provocada por el coronavirus, además del mal tiempo que azota a la Comunidad de Madrid este año.

La popular presentadora ha cumplido los 65 años, edad con la que ya se puede jubilar percibiendo la pensión completa correspondiente. Algo que de momento no está en la mente de Ana Rosa. Y es que a sus 65 años, sigue al frente de su programa ‘El programa de AR’ y no quiere retirarse de la televisión.