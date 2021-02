Marta López ha mostrado varios stories en sus redes sociales con los que demuestra que tiene una bonita amistad con Alejandra Rubio y Fiama de la isla.

La vida de Marta López está dando un giro radical. Desde que comenzó su relación sentimental con Kiko Matamoros ha cambiado de domicilio, de círculo y se ha convertido en un personaje público. Hace solo unos días publicamos en exclusiva en SEMANA que la pareja se había mudado a un palacete del siglo XVIII por el que pagan más de 3700 euros al mes, una espectacular casa con la que los dos están muy ilusionados. La están decorando poco a poco, sacando tiempo para dejarla a su gusto y es precisamente en su tiempo de ocio cuando pueden compartir tiempo con amigos. Este miércoles la modelo posteaba una imagen muy sorprendente, pues ha hecho pública su amistad con Alejandra Rubio y Fiama de ‘La isla de las tentaciones‘, un vínculo que ha sorprendido mucho a sus seguidores.

Se desconoce si el encuentro ha sido puntual y el fin es trabajo, pero esta comida en un italiano de Madrid ha reunido a tres rostros conocidos que, aparentemente, tienen poco que ver. Aunque es cierto que las tres acaparan todas las miradas habitualmente y están centradas en el mundo influencer, pocos se imaginaban esta amistad. Si bien en esta cita esperaban que la tentadora Fiama apareciera en la comida, tal y como las dos creían, la joven finalmente ha rehusado la invitación. Promete apuntarse a la próxima, lo que demuestra que todo está entre ellas, pero ¿qué les une? Cuestión que, por el momento, es una incógnita.

Tanto Alejandra como Marta López han escrito en sus redes tras compartir estos vídeos que «odian a su amiga» después de que decline la comida, una afirmación en tono de chanza que, a buen seguro, resolverán con otro encuentro. Brindando por la vida, estas dos influencers han hecho público que se llevan de maravilla, a pesar de que hasta ahora había sido un secreto. Tienen prácticamente la misma edad, Marta 23 y Alejandra 20 se sienten cómodas en el medio y de algún modo la televisión está presente en sus vidas. Para Marta de manera indirecta y para Alejandra cada fin de semana cuando se sienta como colaboradora de ‘Viva la vida’.

No es lo único que tienen en común. Tanto Marta como Alejandra han denunciado en sus redes sociales en más de una ocasión las críticas constantes que reciben por parte de sus followers. Hastiadas y cansadas de tal situación, se han abierto en sus perfiles, tanto es así que hace tan solo unos días Marta López rompiera a llorar frente a sus seguidores. Rota en lágrimas y con apenas un hilo de voz, Marta López ha mostrado, por primera vez, el dolor que le produce ser el centro de las críticas sin motivo alguno.

La maniquí desveló que no alcanzaba a entender por qué hay quien se siente bien expresando su odio hacia ella en sus publicaciones y, por ello, se derrumbó. Su trabajo de influencer así como ser pareja de un rostro conocido la convierte en personaje público, pero no está dispuesta a consentir que alguien tire por tierra su autoestima. «Me viene grande esto. Necesitas dejar constancia de ese odio (…) Me frustra que haya personas así. No me meto en comentarios para no responder porque tengo la mecha muy corta y decir cuatro cosas a todo el mundo. Voy a seguir borrando comentarios insultantes respecto a mi, mi familia o a mi pareja. Es simplemente humano»,