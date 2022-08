Miriam Sánchez ha roto su silencio para cargar duramente contra Pipi Estrada. Las imágenes de la expareja protagonizando una bronca en plena calle han hecho que la exactriz aclare cómo está la situación entre ellos. Cabreada y dolida, ha reconocido que perdió el control en esa pelea: «Exploté y salió la talibana que llevo dentro. Ese día lo que quería es que no se renunciara a los derechos que tengo como madre y que se me han arrebatado». Asimismo, aclara que las imágenes de su ataque de ira no tienen nada que ver con los problemas que se le atribuyen. Según ella, quien tiene problemas severos es el periodista deportivo. Lo define como «un manipulador», «un traicionero» y alguien que «tiene un narcisismo que roza la psicopatía».

Kike Calleja, encargado de entrevistar a Miriam, los problemas de la expareja surgen por problemas económicos: «Miriam le reclama un dinero a su ex que este le debería desde hace tiempo». Una cantidad que esta no ha querido detallar. Para la que fuera ganadora de ‘Supervivientes 2008’, el colaborador está obsesionado con el dinero. «Mucha gente que por la diferencia de edad él me ha estado pagando todo. Yo he pagado a la interna, cruceros, viajes». Incluso dice que durante sus años de éxito como personaje televisivo «Pipi se me acoplaba a todo» con el afán de sacar beneficio económico de su popularidad.

«Pipi Estrada está en números rojos», asegura Miriam Sánchez

La que fuera pareja del colaborador de ‘Sálvame’ ha concedido una entrevista en este programa. Asegura estar harta de sus mentiras. Se siente “muy utilizada” por él. Cree que es capaz de lo que sea con tal de conseguir lo que desea: “Utiliza a cualquier persona para ganar dinero, está muy mal económicamente, debe dinero más que a Terelu. Debe más cosas. Está en números rojos. Está metido en follones importantes”.

“Normalmente estoy bien, estoy tranquila, pero tengo un problema muy gordo con esta persona, es lo que causa que yo me estrese y que termine en una adicción. Lo he reconocido en el año 2019. No tengo bipolaridad ni esquizofrenia. Tengo informes médicos. No tengo absolutamente nada. Tengo ataques de ansiedad cuando me pasan estas cosas con Pipi, como a cualquier persona”, aclara Miriam. Es la primera vez que señala con el dedo al padre de su hija, al que acusa de haberla manipulado durante años.

«Como enemigo, Pipi es muy chungo»

No quiere revelar exactamente cuáles son los problemas de Pipi Estrada, pero apunta a algo muy serio. «Veo que está enfermo y por eso le perdono, tengo un vínculo enfermizo con él. Me ha creado inseguridades, quiere sentir que he acabado sin él arruinada, sin pareja, sola y triste», destaca. «En algún momento he pensado que si me llevo bien con él, se calma. Él quiere sentir que he acabado sin él arruinada, sola. Como enemigo, Pipi es muy chungo».