Algo le pasa a Miriam Saavedra. La que fuese ganadora de ‘GH Vip’ está en horas bajas y es que la tristeza le ha invadido sin motivo especifico, sin razón alguna, tan solo sabe que no está bien, a pesar de que la vida parece sonreírle al recuperar el amor perdido de su hombre, Carlos Lozano, aunque con ello también ha recuperado su eterna polémica por un amor incomprendido y que cuenta con grandes dosis de polémica.

La fallida petición de matrimonio de Carlos Lozano a Miriam Saavedra

Miriam Saavedra está de bajón

La polémica novia de Carlos Lozano suele compartir en sus redes sociales sus momentos más pletóricos, aquellos instantes que iluminan su existencia y le hacen feliz a ella y a sus seguidores. Sin embargo, no siempre se puede mantener esta fachada y a veces las barreras caen y la realidad se impone: no siempre es feliz, no siempre está alegre. Es humana.

Última hora: Carlos Lozano sufre un accidente de moto

La confesión más angustiosa de Miriam

Miriam Saavedra ha compartido un angustioso mensaje en su perfil personal de Instagram, que ha preocupado, y mucho, a sus seguidores: “No puedo evitar solo compartir momentos agradables con vosotros. Tengo que confesar que por más que intento, tengo un estado anímico totalmente bajo. Ojalá saque fuerzas de donde sea y poder seguir compartiendo fotos y momentos agradables con vosotros. Os quiero tantísimo. Soy valiente y agradecida infinitamente a todos por vuestros mensajes y apoyo, me encantaría poder responder a todos”, escribía la prometida de Carlos Lozano.

El drama le duró bien poco

Tan solo unas horas después de compartir este mensaje que mantuvo preocupados a sus seguidores, una nueva imagen aparecía en su perfil de Instagram. Esta vez volvía a su tónica habitual: posado sensual luciendo modelito y un mensaje positivo: “Buenos y hermosos días, luz y energía”. ¿Pero no estaba de bajón?

Las críticas por su compromiso

Hay muchos que han puesto en duda la veracidad de su compromiso con Carlos Lozano, al ser uno de los más fríos y distantes de los que se recuerdan en televisión. El presentador le pedía matrimonio a su ex con una alianza. Ella la aceptó con agrado mientras se miraba en el plasma y se sentó tras decir ‘sí, quiero’, sin tan siquiera besar a su prometido. Es más, se habla de cobra, ese gesto en el que deja a su compañero con el beso en la boca en un sutil quite de cuello.

Su relación, tan polémica como mediática

Carlos Lozano y Miriam Saavedra han hecho de su relación un espectáculo mediático, lo que conlleve que el resto de los mortales se permitan el lujo de opinar abiertamente sobre ellos. Los comentarios no suelen ser positivos y es que el escándalo está a la orden del día entre ellos. Si un día se declaran el amor, a la mañana siguiente están de nuevo a la gresca. Si por la tarde se amenazan con demandarse mutuamente, por la noche están de cena romántica. Un lío que descoloca a la audiencia. También a sus propios amigos, que ya no se creen nada.

Miriam Saavedra, dispuesta a aprovechar su momento

Miriam sabe que la televisión es efímera y que estar en el candelero es complicado. Pese a ello, tiene intención de mantenerse en la cresta de la ola siempre que la audiencia se lo permita y parece que por el momento tiene tirón mediático para rato.

Su plan B, la moda

Una de sus grandes pasiones es la moda, dado que comenzó en el ‘star system’ como modelo, aunque también ha hecho sus pinitos como actriz. Si se le acaban los recursos en televisión, siempre puede explotar de nuevo su belleza como modelo, algo que nunca le importaría y que ya ha demostrado que se le da de maravilla.

Carlos Lozano lo tendrá más difícil

Más complicado lo tendrá Carlos Lozano si desea relanzar su carrera y convertirse en un presentador con una imagen pública blanca. Sus últimos años en televisión han estado acompañados de grandes dosis de polémica y es más común verle entre escándalos que presentando un programa, la cual ha sido su profesión, más allá del modelaje.