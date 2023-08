Miguel Bosé y el dineral que le robaron en el asalto a su casa de México

El artista ha reconocido que las informaciones publicadas eran ciertas. Miguel Bosé, sus hijos y su personal de servicio sufrieron un asalto en su mansión de México, donde 10 encapuchados entraron en su vivienda. Vivieron miedo, pero se niegan a abandonar el país, tal y como el propio cantante ha explicado. "Fue tenso y desagradable", ha dicho el artista. Su comunicado explicaba cómo habían sido los hechos y encumbraba la valentía que habían demostrado sus pequeños de 12 años, un hecho que según cuenta la Fiscalía de México no habría denunciado todavía. Al menos, en los primeros días después del robo. Pero, ¿a cuánto asciende el robo? Ya se han comenzado a dar las primeras cifras.

Miguel Bosé no abandonará México

Varios medios mexicanos como 'Dinero en imagen' o 'Publimetro' aseguran que a Miguel Bosé se le ha sustraído un total de 10 millones de pesos mexicanos o lo que es lo mismo casi 600.000 euros. Joyas y dinero en efectivo son solo algunos de los enseres que el cantante tenía en casa y que los ladrones se llevaron, cantidad que se desconoce si recuperará o no. Por el momento, la investigación policial se ha abierto y se confía en llegar hasta esta banda en las próximas semanas, dando quién sabe si con el bote sustraído en esta casa, cuyo valor supera los 3 millones de euros.

Lo que sí ha sido localizado es el coche del artista en el que los ladrones abandonaron la urbanización en la que él vive. Utilizaron la camioneta color azul de la marca Chevrolet Suburban para saltarse el sistema de seguridad, coche que fue encontrado por las autoridades a 20 kilómetros de la casa de Miguel. Al parecer, en la noche de los hechos la estrella internacional tenía más dinero del habitual en casa, lo que quizás provocó que los asaltantes eligieran ese día para cometer el delito. Aunque se desconoce la identidad de los ladrones, ya han comenzado a circular imágenes de ellos antes de entrar en la propiedad de Bosé. Eso sí, con capucha y sin dejar ver su rostro.

Durante más de dos horas tanto Miguel como el resto de personas que se encontraban en la casa estuvieron maniatados. El propio cantante lo ha explicado así en un comunicado: "Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas (...)". Llama la atención que Miguel Bosé no habría dejado que la policía entre en su interior, algo que no permitiría que las autoridades tomen huellas e investiguen lo sucedido. Esta es la versión que ha dado la Fiscalía mexicana, organismo que insta al cantante a que denuncie el robo en los próximos días. Él de momento, no ha querido ponerlo en manos de los expertos, quienes han conocido lo sucedido a través de los medios de comunicación.

Nacho Palau tampoco conocía la noticia, de hecho, se enteró por varios periodistas de lo sucedido. "Están todos bien", ha dicho el escultor, quien celebra que todo haya quedado en un susto y no haya que lamentar nada más allá de la pérdida de lo material. Lucía Dominguín, hermana del artista, le confesaba que todo había quedado en "un susto grande, pero que estaban bien". En cuanto a sus sobrinos explicaba que "ahora se trabajará con los menores para ver cómo proporcionarles esa tranquilidad que necesitan después de vivir este asalto".

1 de 3 Última imagen de Bosé antes de conocerse el robo en su casa 2 de 3 Hace unos meses vendió su casa de Madrid 3 de 3 El artista ha reconocido el horror y el miedo vivido