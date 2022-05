Este lunes conocíamos la noticia de que el estado de salud de Bernardo Pantoja había empeorado a causa de una infección. Esto había obligado al centro médico donde permanece ingresado a trasladarlo desde planta a otra estancia donde iba a ser más vigilado. Esta noticia le pilla a su hija, Anabel Pantoja, a miles de kilómetros, pues se encuentra participando en ‘Supervivientes‘, en Honduras. Sin embargo, la sevillana dejó clara una serie de indicaciones para decir en qué momento debían comentarle sobre el estado de salud de su padre, lo que supondría el abandono de la colaboradora de ‘Sálvame‘. Ha sido su madre, Merchi, quien lo ha revelado y ha hablado del estado de salud del que fuera su marido.

Mercedes Bernal ha entrado en directo en ‘Sálvame’ para hacer un alegato a favor de su hija, que se encuentra en la lista de los nominados de esta semana. Además de dar un discurso sobre la fortaleza y todo lo que la joven aporta al concurso, ha hablado sobre el estado de salud de Bernardo Pantoja. Asegura que ella está informada todos los días: «Yo me preocupo porque ahora me tengo que ocupar ciertas cosas y ciertas directrices que Anabel dejó dichas porque Anabel es su hija y es la responsable de su padre. Hay cosas que me tengo que responsabilizar», comienza diciendo.

«Yo pregunto varias veces al día sobre su situación y sé todo lo que puede pasar«, revela. Sobre la posibilidad de que se le informe a Anabel del delicado estado de salud de su padre por petición de ella antes de marcharse a Honduras: «Por supuesto sé la decisión que va a tomar pero me parece escabroso hablar de este tema». «Sabéis perfectamente la enfermedad del padre, las complicaciones que esta enfermedad provoca. Hoy se puede estar bien, mañana peor, pasado remontar. No lo sabemos ni lo saben los médicos», indica. Y sentencia el tema: «Yo estoy enterada de todo lo que ella dejó dicho y todo lo que hay que hacer».

El alegato a favor de su hija, Anabel Pantoja

El motivo por el que Merchi ha entrado en directo ha sido para defender a su hija. Este ha sido su alegato: «Yo quiero que se quede porque ella esta demostrando con muchísima fuerza, está haciendo de todo, solo le falta pescar, pero hace pruebas, ha quedado en segunda posición para ser líder en muchas ocasiones. Superando a compañeros y concursantes mucho más fuertes que ella. Está aguantando», comienza diciendo. Y añade: «Todo el mundo lleva una mochila pero ella precisamente en esa mochila llevaba unas cuantas piedras de más. A ese concurso hay que llegar con la mente muy despejada. Ella tres días antes no sabía si se podía ir al concurso, así que su mente llevaba un cóctel Molotov en la cabeza. Ella tiene muchos frentes abiertos en España y aún así está luchando, colaborando, se lleva bien con los compañeros, les hace reír, llorar, hace sus dramas. ¿Qué más queréis?», sentencia.