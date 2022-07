El pasado 29 de junio, Pipi Estrada sufrió un aparatoso accidente de tráfico. El colaborador de ‘Sálvame’ tuvo que ser trasladado a un hospital después de que su moto colisionara con un taxi en una calle del centro de Madrid. Afortunadamente, todo quedó en un susto. Él mismo dio el aviso del incidente. «Acabo de tener un accidente con la moto, pero estoy bien. Tranquilos todos los que me queréis que todavía no me ha llegado mi hora. Estoy bien, de verdad», explicaba en sus ‘stories’ de Instagram. También su ex, Miriam Sánchez, quiso tranquilizar a todos en sus redes: «Pipi acaba de sufrir un accidente de moto . Debido al estrés emocional y económico que lleva desde semanas». Con sus palabras, la actriz quiso aclarar que el padre de su hija está sometido a mucha presión. Pero en su afán de echarle un cable, acabó metiendo la pata. Y no le quedó otra que retractarse y borrar sus comentarios.

Para entender porqué Miriam Sánchez se vio obligada a eliminar sus publicaciones hay que remontarse a unas horas antes del accidente. Entonces, la actriz escribió unas duras palabras contra Terelu Campos y ‘Sálvame‘. «Soy consciente del estrés económico que se le está produciendo a Pipi Estrada. De manera rencorosa y vengativa con superioridad después de 20 años. Comparto una hija con él. Estoy en tratamiento. PARA YA…«, expresaba la excolaboradora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Miriam Sánchez borra unos tuits después de que Pipi Estrada la reprendiera en las redes

Muy cabreada con la malagueña, Miriam aseguraba que esta había hecho daño «a muchos». Incluso pidió a sus «amigos» de ‘Sálvame Deluxe’ -incluido Jorge Javier Vázquez– que ayudarán a Pipi a manejar su situación: «Ayudadle, por favor… Mi ansiedad es tuya, gracias». A pesar de sus buenas intenciones, Pipi Estrada acabó reprochándole su actitud y no dudó en usar las redes sociales para reprenderla en público: «Pero Miriam por favor!». Tras esto, la que fuera actriz de cine para adultos retiró sus tuits en su cuenta de Twitter.

A raíz de su accidente de moto, el periodista deportivo ha destapado públicamente la difícil situación de su hija pequeña, fruto de su matrimonio con Miriam Sánchez. “Mi hija es todo. Es mi fuerza, es mi lugar, es la vitamina de mi vida, por ella hago cosas que si me perteneciera no las haría. Yo le pertenezco a ella”, confesaba en su regreso al plató de ‘Sálvame’. «Espero que tenga una personalidad muy fuerte y que sea libre. Mi hija vive momentos muy singulares. Tiene una circunstancias…», añadía, haciendo alusión a los problemas emocionales y de adicciones de su expareja. «Mis hijos mayores están en otras circunstancias. Tengo tres hijos, dos varones y mi pequeña Miriam. Mis hijos son independientes. Son la historia de mi vida. Pero mi Miriam es amor».