A través de sus redes sociales, el DJ vuelve a mandar unas duras palabras a su madre.

Desde que decidió abrir la caja de Pandora, Kiko Rivera va a por todas en esta cruzada sin precedentes contra su madre. En los últimos días, el DJ ha cargado duramente contra Isabel Pantoja y está dispuesto a no dejar títere con cabeza. Durante años se ha callado muchos detalles sobre la relación con la mujer que le dio la vida, pero ya no aguanta más y está dispuesto a contar su verdad.

La televisión y sus cuentas oficiales en las plataformas digitales se han convertido en el escenario perfecto para dar voz a sus sentimientos más profundos. Porque esta guerra no se está fraguando dentro de casa, sino al estilo Pantoja: con millones de espectadores como testigos.

«El que tiene que sentir vergüenza es el que engaña»

Este jueves, el sevillano ha vuelto a lanzar un duro mensaje dirigido a la tonadillera. Su enfado e indignación crecen por momentos, así que no para de lanzar palabras cargadas de rabia. Su última misiva dedicada a su madre hace referencia al engaño del que, según relata, ha sido víctima. «No hay que avergonzarse por confiar. El que tiene que sentir vergüenza es el que engaña», señala en su cuenta de Instagram. Hace apenas dos días hacía referencia a las supuestas farsas de Isabel Pantoja: «Señores yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida».

En menos de 24 horas, Kiko ha hecho arder sus redes sociales con sus incendiarias declaraciones. Horas atrás compartía otro post que supone una declaración de intenciones. Ponía en valor las cualidades de su mujer a quien dedicaba un emotivo post. «Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida ya que por ti nacen nuestra princesas 🙎🏼🙍🏻‍♀️. Gracias a ti mi vida cambio, tras muchos años de lucha ,pero fue por ti solo y exclusivamente por ti💥. La que aguanta mis malos humores, la que convive cada día y sabe todo de mí», explica. «Eres buena madre, buena esposa, buena amiga y buena persona….💋 Gracias @irenerova24 por haber aparecido en mi vida. Siempre alegre y elegante. ¡Quien no te quiera a ti es que no me quiere a mí!». De este modo da la cara por Irene Rosales después de que su madre culpara directamente a la sevillana de los enfrentamientos en los que ambos están envueltos.

Kiko ha solicitado a sus abogados que revisen el testamento de Paquirri, que quedó resuelto en 1987 y en el que se estableció que la cantante se quedara con el 52,40% de la propiedad de Cantora. El 47,60% restante era para Kiko, al que le gustaría poder vender la finca para saldar sus deudas y sanear así su economía. Una venta que no sería posible sin el consentimiento expreso de la sevillana.