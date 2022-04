Hace apenas unas horas, Marta Riesco ha dado un golpe en la mesa y ha dicho ‘basta’. Cansada de ser objeto de mofas y críticas, ha denunciado públicamente a ‘Sálvame‘. «Estoy sufriendo un acoso increíble por parte de ‘Sálvame’ y Jorge Javier Vázquez», cuenta en sus redes sociales. Lleva semanas ocupando todos los titulares, pero los que leva peor son los que se emiten en el programa de Telecinco. «Desde hace cinco meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa ‘Sálvame’ y por parte de ‘La Fábrica de la tele’ hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible«, revela. Entre los colaboradores que más se han ensañado con ella, según dice, destaca María Patiño.

La novia de Antonio David Flores le ha parado los pies a la de Ferrol. No está dispuesta a permitir que nadie se meta con ella por haber querido hacerse hueco en el mundo de la música o en la interpretación. La periodista ha sido crítica con su compañera de cadena por sus intentos fallidos de triunfar como cantante o actriz, así que ahora ha decidido frenarla utilizando argumentos similares a los que ha esgrimido Patiño.

Marta Riesco arremete contra María Patiño

Desde sus redes sociales ha publicado una artillería de imágenes en las que se puede ver a esta trabajando como intérprete, buscando el amor en un programa de televisión o tras someterse a intervenciones quirúrgicas para mejorar su imagen. Vamos, que le devuelve el golpe con las mismas armas.

Las publicaciones de Marta Riesco han tenido una respuesta inmediata. «Es indignante la utilización de la palabra acoso en la boca de una chica que solo busca la fama», ha lamentado la presentadora de ‘Socialité‘ y presentadora de ‘Sálvame‘. Unas palabras a las que la joven ha reaccionado indignada. «¿Entonces si quiero fama porque sois vosotros los que estáis sacando todo lo que yo he hecho con 18 años? ¿Si quisiera fama no crees que lo haría sacado yo en vez de trabajar durante 5 años en ‘El programa de AR’ y que nadie supiera nada de mi vida anterior», espeta la novia de Antonio David.

«Si quisiera la fama lo habría contado yo», asegura la reportera

No contenta con estas cuestiones, Riesco continúa su alegato contra Patiño: «¿Si soy yo la que quiero fama por qué hicisteis en ‘Socialité’ un panel de famosos preguntando a la audiencia si ellos saben con quién me he enrollado? Si quisiera fama lo habría contado yo y no habrías tenido que hacer una adivinanza machista a tu audiencia». La guerra está servida. La reportera va a por todas y no piensa dejar que nadie se le ponga por delante.

Después de muchas semanas en el ojo del huracán, Marta siente libre por fin. Quiere proclamar a los cuatro vientos que está enamorada de Antonio David y que apuesta firmemente por el futuro de su relación. Prueba de ello es que este viernes, en la fiesta de cumpleaños que celebrará en una sala de Madrid, la madrileña presentará oficialmente a su novio. Han estado jugando al despiste durante semanas, pero ha llegado el momento: este viernes, la pareja ofrecerá su primer posado oficial.

Te interesará saber...