Este miércoles, las fotos que publica SEMANA en exclusiva de Antonio David Flores y Marta Riesco han revolucionado los quioscos de toda España. También los platós de televisión, donde las imágenes del malagueño y la colaboradora han sido el tema del día. La protagonista de esta historia de amor ha hablado en el plató de ‘Ya son las ocho’, donde ha admitido que tras verse en la portada de nuestra revista se siente completamente libre para vivir su historia de amor con el padre de Rocío Flores: «Estoy súper liberada, súper feliz para todo lo que me viene. La suerte que he tenido es que he tenido tres meses para superar todo esto. Cada paso que dé se va a criticar, así que es mejor seguir adelante sin que importe nada más».

«Yo lo hubiera cogido de la mano el día uno»

«No tengo ningún problema», ha asegurado cuando sus compañeros le han preguntado si le molestaría verse de nuevo en las páginas de una publicación. «Quiero dejar claro que no es que nos hayamos escondido. Es que ha habido una serie de circunstancias en las que ha habido que respetar a unas partes que tenían un dolor y hemos tenido que respetar esos tiempos», ha añadido. «Sus tiempos no son los míos, yo no tengo nada detrás. Yo lo hubiera cogido de la mano el día uno. Pero no era mi cuestión porque yo no tenía que proteger a nadie».

La periodista ha explicado que su romance con el malagueño se ha dado a conocer en el momento preciso. Ninguno de ellos deseaba ocultar que estaban enamorados, pero han decidido hacerlo para evitar daños colaterales: «Se ha hecho cuando todo el mundo tiene claro lo que hay que esto va para adelante, le pese a quien le pese. Todo el mundo tiene claro que esto sigue para adelante y vamos a vivir con libertad ahora lo que no he podido vivir.

Asimismo, Marta Riesco ha aclarado que ella no es la responsable del final del matrimonio de Antonio David con Olga Moreno: «Se ha dicho que yo he roto un matrimonio de 22 años, que soy una persona muy mala. No hay nadie que rompa nada cuando las cosas están bien. Si un matrimonio está mal es una historia, si está mal es otra historia. Yo no he roto nada. Si un matrimonio está mal, es por algo. Si esta persona está conmigo es porque se ha enamorado de mí. Al final, la vida es así. La vida sigue».

«Estoy en esta cadena por mi trabajo»

Riesco ha insistido una vez más en que no se ha convertido en un personaje público porque ella lo haya perseguido: «No me he sentado en un ‘Deluxe’ ni en un ‘reality». Del futuro que planea con su pareja no ha querido entrar en detalles: «Prefiero que se especule a que dé una respuesta y se eche todo por tierra».

«Se dijo que yo había vendido unas fotografías y no sirvió de nada las explicaciones que di. He decidido no decir absolutamente, estoy en mi derecho. Las especulaciones vuelven a estar abiertas, así que cada uno que diga lo que quiera», ha expresado. Y una vez más ha lamentado que la sigan acusando de ser una cazafamosos: «Las personas que me colocan en el foco mediático son los medios de comunicación. Se rebusca en mi pasado para justificar que quiero ser famosa… Se dice que estoy con Antonio David Flores cuando estoy en esta cadena por mi trabajo».

Las declaraciones de Marta Riesco se producen horas después de que se haya conocido la llamada secreta de Olga Moreno a la joven. El tema ha salido a relucir cuando la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ se ha sentado en el plató del espacio matinal para responder sobre su historia de amor con el andaluz. «Bastante amor tiene que tener para romper un matrimonio de 22 años. Cuando una pareja se rompe no es por nadie, es porque esa relación no está bien», ha dicho.

Entonces, Alessandro Lequio ha revelado un dato hasta ahora desconocido: «El día que salió vuestra relación, ella te llamó. ¿Qué te dijo?». La joven ha respondido tajante: «No voy a hablar de una conversación entre dos personas, de la que ni ella se ha pronunciado, ni me he pronunciado yo». No ha querido desvelar el contenido de la llamada, pero es probable que Olga quisiera saber qué relación con el que había sido su marido.

Te interesará saber...